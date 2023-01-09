Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, так называемое бесплатное "восстановление" домов мариупольцев захватчики анонсировали еще летом 2022 года.

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Как отметил Андрющенко, россияне ремонтируют около 30% домов в городе.

"Так называемое "восстановление" понемногу ведется. Однако как именно – это уже другой вопрос. Иногда получается хуже, чем было", – сказал советник мэра Мариуполя.

Оккупанты "зачищают" квартиры под ноль и исчезают

Как отметил советник мэра Мариуполя, для так называемого "восстановления" домов оккупанты привезли россиян, принадлежащих к отдельной маргинальной прослойке. Они не особо разбираются в ремонте.

Существует такая практика "зачистки" под ноль. Даже в относительно уцелевших квартирах выламываются окна. Также входят в квартиру и просто срывают все, даже пол. Более того, мебель выбрасывают из окон. А потом говорят, что будет капитальный ремонт,

– рассказал Андрющенко.

Однако когда ждать начала этого "капитального ремонта", людям не сообщают. По словам советника мэра города, иногда подрядчики вообще могут исчезнуть без уведомления. Андрющенко отметил, что для оккупантов это нормальная практика – пропасть, оставив дома без окон или без крыши.

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

Возмущенные мариупольцы жаловались в администрацию Путина

Когда же люди возвращаются домой, то обнаруживают абсолютно пустую квартиру. Возмущенные мариупольцы пытались жаловаться в разные инстанции, дошли даже до администрации российского диктатора Владимира Путина.

Андрющенко отметил, что такие жалобы почти не имеют никаких результатов.

В лучшем случае людям отвечают, что все происходит именно так, как должно быть, и приказывают им ждать.

В самом худшем – такие жалобы становятся причиной "зачисток" среди местного населения.

Но обычная реакция оккупантов – просто глобальное молчание.

Андрющенко добавил, что ситуация с каждым днем только усугубляется.

"Это возвращение в СССР во всей красе. Никто никакой ответственности ни за что не несет. Также никто не контролирует качество работ", – подчеркнул советник мэра города.

"Бизнес" на человеческом горе

Он добавил, что и здесь россияне не упустили возможность нажиться на горе мариупольцев. В частности, оккупанты организовали "бизнес" на замене окон жителям разрушенных домов.

Часть жителей выступают против того, чтобы им меняли окна в случае, если они уцелели. Ведь окна, которые стоят у мариупольцев, – гораздо лучшего качества, чем те, которые предлагают оккупанты,

– отметил Андрющенко.

Он добавил, что, несмотря на протесты жителей, россияне все равно снимают окна в относительно уцелевших квартирах. А потом эти же окна продают другим жителям Мариуполя, чье жилье вообще осталось без окон или до чьих домов так называемое "восстановление" еще не дошло.

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