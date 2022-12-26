Так, захватчики могут менять окна в домах, где у людей течет крыша. Об этом 24 каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.

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"Восстанавливают" Мариуполь за украденные у него же деньги

Оккупанты и коллаборанты пытаются нажиться на так называемом ремонте жилья. Даже когда они выдают материалы для того, чтобы люди ремонтировали частные дома, в ведомостях указывают в 3 – 4 раза больше.

Все, что происходит сейчас в Мариуполе – это просто заработок денег оккупантами и коллаборантами из нескольких "групп влияния",

– сообщил депутат Мариупольского горсовета.

Более того, оккупанты и коллаборанты якобы отстраивают город не за свои деньги, а за средства, которые они украли у Мариуполя. Так, еще весной захватчики вывезли из порта Мариуполя металла предприятия "Метинвест" на 170 миллионов долларов. Кроме того, оккупанты украли много техники и тому подобное.

Забавин рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

В домах большей части мариупольцев, что остались в городе и которым угрожали забрать их жилье, если они не будут работать, температура составляет +4...+8ºС. Только в некоторых домах есть отопление. В основном россияне раздали местным жителям обогреватели, которые не выдерживают напряжения.

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