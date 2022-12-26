Так, захватчики могут менять окна в домах, где у людей течет крыша. Об этом 24 каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.
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"Восстанавливают" Мариуполь за украденные у него же деньги
Оккупанты и коллаборанты пытаются нажиться на так называемом ремонте жилья. Даже когда они выдают материалы для того, чтобы люди ремонтировали частные дома, в ведомостях указывают в 3 – 4 раза больше.
Все, что происходит сейчас в Мариуполе – это просто заработок денег оккупантами и коллаборантами из нескольких "групп влияния",
– сообщил депутат Мариупольского горсовета.
Более того, оккупанты и коллаборанты якобы отстраивают город не за свои деньги, а за средства, которые они украли у Мариуполя. Так, еще весной захватчики вывезли из порта Мариуполя металла предприятия "Метинвест" на 170 миллионов долларов. Кроме того, оккупанты украли много техники и тому подобное.
Забавин рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео
В домах большей части мариупольцев, что остались в городе и которым угрожали забрать их жилье, если они не будут работать, температура составляет +4...+8ºС. Только в некоторых домах есть отопление. В основном россияне раздали местным жителям обогреватели, которые не выдерживают напряжения.
Последние новости из Мариуполя: коротко
- С начала оккупации Мариуполя захватчики не останавливали свои зверства во временно захваченном городе. Недавно там обнаружили огромное количество новых могил. Их по меньшей мере 10 300 и в самом городе, и в его окрестностях, а большинство из них – на кладбище "Старый Крым".
- Россияне продолжают усиливать свои позиции в оккупированном Мариуполе, в том числе перебросили в город ОМОН из Санкт-Петербурга. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что на самом деле оккупанты могут использовать ОМОН против местного населения.
- Кроме того, российские захватчики решили снести драмтеатр Мариуполя. Таким образом, россияне пытаются прежде всего скрыть свои преступления, после того, как убили там сотни мирных украинцев.
- К тому же они уничтожили в городе символический мурал "Милана". На нем была изображена девочка, которая осталась сиротой из-за войны на Донбассе. Свои действия россияне оправдали так называемым "утеплением" многоэтажки.