Это очень болезненный день для всех жителей Мариуполя, ведь драмтеатр был для них символом города. Об этом 24 каналу рассказал депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин.

Обратите внимание Поняли, что это не девочка с мишкой, – Андрющенко об уничтожении мурала "Милана" в Мариуполе

Как мариупольцы реагируют на снос драмтеатра

Для каждого мариупольца Донецкий академический областной драматический театр является важной частью воспоминаний. Драмтеатр был местом встречи для всех горожан.

Для каждого из нас – это личная трагедия,

– подчеркнул Забавин.

Почему оккупанты уничтожают драмтеатр

Россияне сносят драмтеатр, поскольку уже вытащили оттуда тела всех погибших в результате циничной атаки 16 марта. Теперь Украина не будет понимать, сколько сотен людей Россия убила там.

Оккупанты чувствуют, что ВСУ уже рядом, поэтому собственно и уничтожают последние доказательства (своих преступлений – 24 канал), чтобы сделать невозможным проведение любой экспертизы, которая могла бы показать, что это было преступление россиян,

– сообщил депутат Мариупольского горсовета.

По его словам, именно эту цель преследуют захватчики, ведь драмтеатр еще можно было восстановить. Так, одна его часть даже после вражеских атак была уцелевшей.

Такую же тактику оккупанты применяли и к многоэтажкам, где в подвалах похоронены десятки людей. Впрочем, захватчики полностью сносят дома вместе с телами погибших и имуществом людей.

Депутат Мариупольского городского совета также добавил, что даже некоторые коллаборанты возмущаются действиями захватчиков в отношении драмтеатра.

Забавин объяснил, зачем россияне сносят драмтеатр: смотрите видео

Сколько мариупольцев убили россияне

В целом, точную цифру погибших в Мариуполе установить невозможно. Последние официальные подсчеты были еще в марте, когда в Мариуполе находились местные власти.

Был подсчет, но эта цифра остановилась на около 22 тысяч. Дальше уже просто не было возможности считать,

– заметил депутат Мариупольского горсовета.

По его словам, местные власти пытались смоделировать приблизительные цифры потерь в городе в результате российской агрессии. Так, количество погибших в Мариуполе может составить от 70 до 100 тысяч человек. То есть россияне цинично убили около 10 – 20% жителей города.

Последние новости из Мариуполя: коротко