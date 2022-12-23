Це дуже болючий день для усіх мешканців Маріуполя, адже драмтеатр був для них символом міста. Про це 24 каналу розповів депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін.

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Як маріупольці реагують на знесення драмтеатру

Так, для кожного маріупольця Донецький академічний обласний драматичний театр є важливою частиною спогадів. Драмтеатр був місцем зустрічі для усіх містян.

Для кожного з нас – це особиста трагедія,

– наголосив Забавін.

Чому окупанти знищують драмтеатр

Росіяни зносять драмтеатр, оскільки вже витягли звідти тіла усіх загиблих внаслідок цинічної атаки 16 березня. Тож тепер Україна не розумітиме, скільки сотень людей Росія вбила там.

Окупанти відчувають, що ЗСУ вже поряд, тому власне і знищують останні докази (своїх злочинів – 24 канал), щоб унеможливити проведення будь-якої експертизи, яка могла б показати, що це був злочин росіян,

– повідомив депутат Маріупольської міськради.

За його словами, саме цю мету переслідують загарбники, адже драмтеатр ще можна було відновити. Так, одна його частина навіть після ворожих атак була вцілілою.

Таку ж тактику окупанти застосовували й до багатоповерхівок, де у підвалах поховані десятки людей. Утім, загарбники вщент зносять будинки разом з тілами загиблих та майном людей.

Депутат Маріупольської міської ради також додав, що навіть деякі колаборанти обурюються діями загарбників щодо драмтеатру.

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Скільки маріупольців вбили росіяни

Загалом точну цифру загиблих в Маріуполі встановити неможливо. Останні офіційні підрахунки були ще в березні, коли в Маріуполі перебувала місцева влада.

Був підрахунок, але ця цифра зупинилася на близько 22 тисячі. Далі вже просто не було можливості рахувати,

– зауважив депутат Маріупольської міськради.

За його словами, місцева влада намагалася змоделювати приблизні цифри втрат у місті внаслідок російської агресії. Так, кількість загиблих в Маріуполі може становити від 70 до 100 тисяч осіб. Тобто росіяни цинічно вбили близько 10 – 20% мешканців міста.

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