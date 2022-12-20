Про це повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також речник Одеської ОВА Сергій Братчук. По обіді обидва написали, що в Маріуполі горіло приміщення, де розміщуються окупанти.

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Через пожежу згоріло майно російських військових

"У Маріуполі горить приміщення де розміщуються російські військові, розташоване на території ММК ім. Ілліча. Маріупольський Спротив повідомляє про успішну диверсію щодо підпалу", – повідомив Петро Андрющенко.

Андрющенко додав, що Маріуполь продовжує чинити опір окупантам. Зокрема, через пожежу згоріло майно російських військових, та те що вони награбували на окупованих територіях.

Що відбувається в окупованому Маріуполі