Про це повідомили радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, а також речник Одеської ОВА Сергій Братчук. По обіді обидва написали, що в Маріуполі горіло приміщення, де розміщуються окупанти.
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Через пожежу згоріло майно російських військових
"У Маріуполі горить приміщення де розміщуються російські військові, розташоване на території ММК ім. Ілліча. Маріупольський Спротив повідомляє про успішну диверсію щодо підпалу", – повідомив Петро Андрющенко.
Андрющенко додав, що Маріуполь продовжує чинити опір окупантам. Зокрема, через пожежу згоріло майно російських військових, та те що вони награбували на окупованих територіях.
Що відбувається в окупованому Маріуполі
- На початку грудня у Маріуполі сталася "бавовна", внаслідок якої постраждала ППО С-300 та дві одиниці колісної військової техніки росіян. Інформацію про те, що внаслідок "бавовни" було вражено техніку окупантів, підтвердили в маріупольському русі спротиву.
- Росія використовує Маріуполь винятково для військових цілей. В окупованому місті росіяни розподіляють техніку на два основні напрямки – Донецький фронт та на Південь.
- Окупанти перетворюють багатостраждальне місто на тилову військово-логістичну базу. Вперше до міста прибув вантаж "зубів дракона" – бетонних укріплень з Криму.
- Також із Запорізької області до Маріуполя окупанти почали перекидати авіацію. Крім того, в селі Ялта в передмісті Маріуполя окупанти почали облаштовувати новий пункт для російських мобілізованих.
- Життя людей у Маріуполі перетворилося на боротьбу за існування. Люди змушені вистоювати у довжелезних чергах за хлібом та теплою їжею. У значній частині міста досі відсутня електроенергія. Тому на виїзд з Маріуполя величезні черги.