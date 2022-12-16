Новину повідомив Петро Андрющенко – радник міського голови Маріуполя. Він розповів, що БТР з окупантами епічно врізався у стовп, а тоді, щоб точно не залишилося жодних шансів вижити, – у бетонну стіну. Інцидент стався на в'їзді в селище Урзуф
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На концерт до Кобзона відразу вирушили 3 окупантів. Окрім того, відомо про щонайменше 6 постраждалих окупантів.
Після першого удару в стовб десяток окупантів на броні злетіло під колеса, та продовжуючи рух бронемашина їх переїхала. Причина – банальна. П'яний водій. Молодці. Алкогольні диверсанти Маріупольського району працюють,
– мовиться у повідомленні.
Загальні втрати ворога
Окупанти щодня зазнають колосальних втрат. Станом на 16 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 97 270 окупантів. Також знищили:
- танків – 2980 (+5),
- бойових броньованих машин – 5952 (+6),
- артилерійських систем – 1946 (+3),
- РСЗВ – 410 (+4),
- засобів ППО – 211,
- літаків – 281,
- гелікоптерів – 264,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),
- крилатих ракет – 592,
- кораблів/катерів – 16 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4563,
- спеціальної техніки – 171.