Загальні бойові втрати Росії вже складають 97 270 військових. Втім, ці дані не остаточні, оскільки постійно уточнюються.

До речі У Росії різко збільшилася кількість запитів про те, як здатися у полон

Втрати ворога станом на 16 грудня

танків – 2980 (+5),

бойових броньованих машин – 5952 (+6),

артилерійських систем – 1946 (+3),

РСЗВ – 410 (+4),

засобів ППО – 211,

літаків – 281,

гелікоптерів – 264,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+4),

крилатих ракет – 592,

кораблів/катерів – 16 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4563,

спеціальної техніки – 171.

Успіхи ЗСУ за добу