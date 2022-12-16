Общие боевые потери России уже составляют 97270 военных. Впрочем, данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются.

Кстати В России резко увеличилось количество запросов о том, как сдаться в плен

Потери врага по состоянию на 16 декабря

  • танков – 2980 (+5),
  • боевых бронированных машин – 5952 (+6),
  • артиллерийских систем – 1946 (+3),
  • РСЗО – 410 (+4),
  • средств ПВО – 211,
  • самолетов – 281,
  • вертолетов – 264,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),
  • крылатых ракет – 592,
  • кораблей/катеров – 16 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4563,
  • специальной техники – 171.

Успехи ВСУ за сутки

За прошедшие сутки нашим воинам удалось уничтожить еще 5 российских танков и сразу 6 боевых бронированных машин.

Кроме того, защитники ликвидировали 3 вражеские артиллерийские системы и 4 РСЗО. Россия продолжает нести потери в воздухе — в частности ВСУ сбили еще 4 беспилотника.

Успехи ВСУ в сутки

  • За прошедшие сутки нашим воинам удалось уничтожить еще 5 российских танков и сразу 6 боевых бронированных машин.
  • Кроме того, почет защитники ликвидировали 3 российские артиллерийские системы и 4 РСЗО. Россия продолжает нести потери в воздухе — в частности ВСУ сбили еще 4 беспилотника.
  • Утром в Генштабе ВСУ информировали, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
  • Также наши защитники сбили два БпЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 4 района сосредоточения личного состава противника, 6 артиллерийских позиций, 2 склада боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов.
  • 14 декабря в районе населенного пункта Токмак Запорожской области ВСУ уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов.