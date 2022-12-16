Общие боевые потери России уже составляют 97270 военных. Впрочем, данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются.

Кстати В России резко увеличилось количество запросов о том, как сдаться в плен

Потери врага по состоянию на 16 декабря

танков – 2980 (+5),

боевых бронированных машин – 5952 (+6),

артиллерийских систем – 1946 (+3),

РСЗО – 410 (+4),

средств ПВО – 211,

самолетов – 281,

вертолетов – 264,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),

крылатых ракет – 592,

кораблей/катеров – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 4563,

специальной техники – 171.

Успехи ВСУ за сутки

За прошедшие сутки нашим воинам удалось уничтожить еще 5 российских танков и сразу 6 боевых бронированных машин.

Кроме того, защитники ликвидировали 3 вражеские артиллерийские системы и 4 РСЗО. Россия продолжает нести потери в воздухе — в частности ВСУ сбили еще 4 беспилотника.

Успехи ВСУ в сутки