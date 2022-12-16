Общие боевые потери России уже составляют 97270 военных. Впрочем, данные не окончательны, поскольку постоянно уточняются.
Кстати В России резко увеличилось количество запросов о том, как сдаться в плен
Потери врага по состоянию на 16 декабря
- танков – 2980 (+5),
- боевых бронированных машин – 5952 (+6),
- артиллерийских систем – 1946 (+3),
- РСЗО – 410 (+4),
- средств ПВО – 211,
- самолетов – 281,
- вертолетов – 264,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+4),
- крылатых ракет – 592,
- кораблей/катеров – 16 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4563,
- специальной техники – 171.
Успехи ВСУ за сутки
За прошедшие сутки нашим воинам удалось уничтожить еще 5 российских танков и сразу 6 боевых бронированных машин.
Кроме того, защитники ликвидировали 3 вражеские артиллерийские системы и 4 РСЗО. Россия продолжает нести потери в воздухе — в частности ВСУ сбили еще 4 беспилотника.
Успехи ВСУ в сутки
- За прошедшие сутки нашим воинам удалось уничтожить еще 5 российских танков и сразу 6 боевых бронированных машин.
- Кроме того, почет защитники ликвидировали 3 российские артиллерийские системы и 4 РСЗО. Россия продолжает нести потери в воздухе — в частности ВСУ сбили еще 4 беспилотника.
- Утром в Генштабе ВСУ информировали, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
- Также наши защитники сбили два БпЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 4 района сосредоточения личного состава противника, 6 артиллерийских позиций, 2 склада боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов.
- 14 декабря в районе населенного пункта Токмак Запорожской области ВСУ уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов.