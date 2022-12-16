В Генеральном штабе ВСУ отчитались об актуальной информации с фронта по состоянию на утро 16 декабря.

К слову Оккупанты наращивают силы в Беларуси, значительные потери врага на Запорожье: главное из Генштаба

ВСУ отразили атаки врага в нескольких населенных пунктах

За прошедшие сутки наши военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выемка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Андреевка, Курдюбаховка, Курдюмовка, Невельское, Марьинка, Победа и Новомихайловка в Донецкой области.

За прошедшие сутки враг нанес 23 авиационных и 4 ракетных удара, 2 из которых – по гражданским объектам города Харькова. Также боевики совершили 78 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, и по жилым кварталам есть погибшие среди мирного населения.

Главное о ситуации на фронте

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Минометные обстрелы подверглись населенным пунктам Запсилья и Поповка Сумской области.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из танков и артиллерии районы населенных пунктов Красная Заря, Высокая Яруга, Красное, Мороховец, Старица, Двухлетняя и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ольшана, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

На Лиманском направлении враг обстрелял районы Макеевки, Площадки, Краснопоповки Луганской области и Ямполевки, Торского и Медвежьего Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов. В частности, это – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка, Северное и Опросное Донецкой области.

На Авдеевском направлении пострадали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениям противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Орехов и Каменское в Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области и Новотягинка, Ивановка, Токаревка, Ингулец, Приднепровское, Антоновка, Днепровское, Херсон, Белозерка и Янтарное Херсонской области.

ВСУ продолжают наносить потери оккупантам в Запорожье

14 декабря, в районе населенного пункта Токмак Запорожской области, ВСУ уничтожили до 10 единиц военной техники разного типа. Около 180 военнослужащих противника получили ранения. В Лазурном Херсонской области было уничтожено до 30 оккупантов. Кроме того, отмечается работа российских мобильных крематориев в Токмаке.

В целях восполнения текущих потерь оккупантов продолжается агитация военнослужащих срочной службы на службу по контракту. Такие процессы продолжаются в подразделениях 1-й танковой армии западного военного округа.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Также наши защитники сбили два БПЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 4 района сосредоточения личного состава противника, 6 артиллерийских позиций, 2 состава боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов.