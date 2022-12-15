Бавовна завітала у готель "Немо". на відео та фото видно, що у помешканні зірвано дах, вибиті шибки та вікна на всіх поверхах, немає дверей і частини сходів.
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Був готель – нема готелю
Готель розміщений на відстані 1,5 кілометра від набережної Залізного Порту. Зазначають, що саме там мешкали співробітники ФСБ.
Тимчасово окупований Залізний Порт, був готель – нема готелю. Повідомляється, що там полюбляли проживати фсбешніки,
– йдеться в заяві Братчука.
Як зараз виглядає готель: дивіться відео
Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що номер в готелі, де мешкали окупанти, до війни коштував під дві тисячі гривень на добу.
Він стверджує, що там був розміщений керівний склад російських підрозділів. "Вчора вибухи пролунали в Скадовську та селищі Лазурне на окупованій території Херсонщини", – додав журналіст.
Зауважимо, що наразі ситуацію не коментували ні українська, ні російська сторони.
"Бавовна" в окупантів: останні новини
- У тимчасово окупованій Кадіївці цієї ночі знову пролунали вибухи. І було їх багато, адже детонував боєкомплект росіян.
- Під час телемарафону глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зауважив, що на окупованій частині області ледь не щодня трапляється "бавовна". Її фіксують упродовж щонайменше останнього тижня. Він зазначив, що бахкає щось то в казармах ворога, то на складах з боєкомплектами.
- Також останнім часом в окупованому Мелітополі стало ще більше "бавовни". Нещодавно там "втомився" один з важливих мостів, який з’єднував місто із селом Костянтинівка.
- Ця переправа є однією зі стратегічно важливих об'єктів. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку.
- Пошкодження ще одного логістичного сполучення у Запорізькій області ускладнить росіянам постачання зброї та військової техніки зі східного напрямку на південь.