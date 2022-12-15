Про це розповіли у СтратКомі ЗСУ. Також у мережу виклали відео, на якому можна побачити яскравий феєрверк, який окупантам влаштували захисники України.

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У Кадіївці детонував боєкомплект

Відомо, що приліт стався у ніч проти 15 грудня. Наші військові завдали ювелірного удару по окупантах у Кадіївці. Влучили вони у склад з боєкомплектом. Тож бахкало ще довго, адже снаряди загарбників детонували один за одним.

Уночі в окуповану Кадіївку завезли "бавовну": дивіться відео

Під час телемарафону глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зауважив, що на окупованій частині області ледь не щодня трапляється "бавовна". Її фіксують упродовж щонайменше останнього тижня. Він зазначив, що бахкає щось то в казармах ворога, то на складах з боєкомплектами.

Яка ситуація на Луганщині зараз