Про це розповіли у СтратКомі ЗСУ. Також у мережу виклали відео, на якому можна побачити яскравий феєрверк, який окупантам влаштували захисники України.
Читайте також Ворог не розвантажує снаряди ближче ніж 100 кілометрів від фронту, – Череватий
У Кадіївці детонував боєкомплект
Відомо, що приліт стався у ніч проти 15 грудня. Наші військові завдали ювелірного удару по окупантах у Кадіївці. Влучили вони у склад з боєкомплектом. Тож бахкало ще довго, адже снаряди загарбників детонували один за одним.
Уночі в окуповану Кадіївку завезли "бавовну": дивіться відео
Під час телемарафону глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зауважив, що на окупованій частині області ледь не щодня трапляється "бавовна". Її фіксують упродовж щонайменше останнього тижня. Він зазначив, що бахкає щось то в казармах ворога, то на складах з боєкомплектами.
Яка ситуація на Луганщині зараз
- За словами Гайдая, на Луганщині все ще непроста ситуація. Окупанти продовжують постійні обстріли з артилерії, авіації та РСЗВ Білогорівки. Крім того, вони намагаються протиснути там оборону ЗСУ.
- Щоправда, робить ворог це вже впродовж кількох тижнів поспіль. І нічого досягнути йому не вдається, адже наші оборонці мужньо захищають рідну землю.
- Якщо говорити про Сватове та Кремінну, то там уже спостерігається просування наших військових. І хоч рухатися вперед важко, враховуючи посилену оборону з боку ворога, наші захисники це продовжують робити.
- Нагадаємо, що раніше глава ОВА розповів журналістам, що з-під окупації вдалося звільнити 13 населених пунктів на Луганщині. Він зазначив, що там ситуація досить непроста, адже їх ворог обстрілював ледь не щодня.
- До прикладу, у Макіївці та Білогорівці немає будівель, які не зазнали пошкоджень внаслідок атак окупантів. Тому, наприклад, про опалювальний сезон у них говорити просто неможливо.
- Краща ситуація у тих мешканців, котрі живуть у приватному секторі. У них, наголосив Гайдай, є можливість зігріватися за допомогою печей. Гостро лиш постає питання з дровами, але його на рівні місцевої влади намагаються залагодити.