ЗСУ тримають росіян у тонусі
Траса Сватове – Кремінна є дуже важливою для логістики ворога. Про це речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі національного телемарафону.
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Українські ракетні війська та артилерія намагаються тримати ворога в тонусі. Вони систематично завдають удари по скупченню техніки росіян, штабах, складах паливо-мастильних матеріалів, артилерійських снарядів тощо.
Це призвело до того, що ворог забороняє своїм логістичним службам розвантажувати снаряди ближче ніж за 100 кілометрів від передової,
– наголосив Череватий.
Переобладнання цивільних лікарень під госпіталі свідчить про те, що росіяни мають системні втрати у Луганській області. Вони вже навіть переробили відділення пологового під госпіталь.
Останні новини про війну в Україні
- Станом на ранок 15 грудня Збройні Сили України ліквідували вже 96 590 російських окупантів. Лише за минулу добу наші воїни зменшили російську армію на 590 бійців, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 27 безпілотників тощо.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що у перші місяці 2023 року росіяни хочуть повторити масштабний наступ на Україну. Ймовірно, це відбудеться вздовж кордону у Харківській та Луганській областях, на північному сході України або в Донецькій області.
- За минулу добу ЗСУ відбили ворожі атаки біля Верхньокам'янського, Яковлівки, Соледару, Бахмута, Веселого та Мар'їнка Донецької області.