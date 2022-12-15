Основний наступ окупантів зараз зосереджений на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Водночас на Куп'янському, Лиманському та Запорізькому напрямках росіяни хочуть покращити своє тактичне положення. Більше про те, що відбувається на фронті, читайте далі.

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Яка ситуація на головних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін;

напрямках ситуація залишається без суттєвих змін; на Сіверському напрямку росіяни обстріляли Липівку та Хрінівку Чернігівської області;

напрямку росіяни обстріляли Липівку та Хрінівку Чернігівської області; на Куп'янському напрямку під вогонь потрапили позиції ЗСУ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ на Харківщині;

напрямку під вогонь потрапили позиції ЗСУ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ на Харківщині; на Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Ведмеже на Донеччині;

напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Ведмеже на Донеччині; на Бахмутському напрямку росіяни обстріляли 17 населених пунктів і завдали авіаудару поблизу міста Бахмут;

напрямку росіяни обстріляли 17 населених пунктів і завдали авіаудару поблизу міста Бахмут; на Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали позиції ЗСУ біля Авдіївки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Мар'їнки;

напрямку вогневого ураження зазнали позиції ЗСУ біля Авдіївки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки та Мар'їнки; на Новопавлівському напрямку росіяни відкривали вогонь по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області;

напрямку росіяни відкривали вогонь по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області; на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обстрілює позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро.

Зверніть увагу! За добу ЗСУ відбили ворожі атаки біля Верхньокам'янського, Яковлівки, Соледару, Бахмута, Веселого та Мар'їнка Донецької області.

Як виглядає карта бойових дій в Україні: мапа

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У Генштабі встановили, що росіяни замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської громади на Херсонщині. Крім того, загарбники примусово евакуювали українців, які проживали на острові Великий Потьомкінський біля Херсона, на окуповану територію.

Де росіяни мінують ріки: карта

Результати роботи ЗСУ

Українська авіація за добу 13 разів атакувала райони скупчення окупантів, а також завдала 5 ударів по позиціях російських ЗРК. Водночас артилерія та ракетні війська влучили у 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів.