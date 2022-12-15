Основное наступление оккупантов сейчас сосредоточено на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В то же время, на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях россияне хотят улучшить свое тактическое положение. Больше о том, что происходит на фронте, читайте дальше.
К теме Россия хочет повторить масштабное наступление в ближайшие месяцы: в ISW указали направления
Какая ситуация на главных направлениях фронта
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений;
- на Северском направлении россияне обстреляли Липовку и Хреновку Черниговской области;
- на Купянском направлении под огонь попали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области;
- на Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площанка и Краснопоповка Луганской области и Ямполевка, Торское и Медвежье в Донецкой области;
- на Бахмутском направлении россияне обстреляли 17 населенных пунктов и нанесли авиаудару вблизи города Бахмут;
- на Авдеевском направлении огневого поражения понесли позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки и Марьинки;
- на Новопавловском направлении россияне открывали огонь по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области;
- на Запорожском и Херсонском направлениям противник обстреливает позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр.
Как выглядит карта боевых действий в Украине: карта
Читайте также Путин изо всех сил оттягивает момент, когда ему придется признать, что Россия проиграла – ISW
В Генштабе установили, что россияне заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской общины Херсонской области. Кроме того, захватчики эвакуировали украинцев, проживавших на острове Большой Потемкинский возле Херсона, на оккупированную территорию.
Где россияне минируют реки: карта
Результаты работы ВСУ
Украинская авиация за сутки 13 раз атаковала районы скопления оккупантов, а также нанесла 5 ударов по позициям российских ЗРК. В то же время артиллерия и ракетные войска попали в 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава противника и состав горюче-смазочных материалов.