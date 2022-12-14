За счет того, что они работают меньшими группами и формированиями, оккупанты пытаются делать по 2 – 4 попытки штурмов и наступлений каждый день. Об этом 24 каналу рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

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России нужно много "пушечного мяса"

Россияне несут большие потери, но и постоянно пополняют их мобилизованными. Большое количество "пушечного мяса" позволяет им организовать более широкую и масштабную волну наступления в будущем.

При этом российские власти понимают, что большинство этих "мобиков" погибнут, поэтому уже готовятся к следующей волне мобилизации, чтобы пополнить ряды, которые существенно поредеют при следующей попытке наступления зимой.

Максим Жорин рассказал о ситуации на Бахмутском направлении: смотрите видео

ВСУ стоят на позициях

По его словам, Вооруженные Силы Украины в Бахмуте держатся и даже достигают определенных успехов на отдельных участках этого направления. Они вынуждены удерживать рубежи под постоянными обстрелами, которые не прекращаются ни днем, ни ночью, а также отбивают по несколько попыток вражеских штурмов каждый день.

Это тяжелое дело. Те подразделения, которые находятся сейчас на Бахмутском направлении, нечеловеческими усилиями держатся за свои позиции. Другого выхода у нас нет, это наша земля,

– подытожил Жорин.

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