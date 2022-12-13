Потери возле Бахмута – вот чем манипулируют
Кроме атак на поле боя, пропагандисты не прекращают и информационные атаки – распространяют фейки и продвигают свои нарративы, чтобы хоть как-то удержать авторитет своего войска. В Центре противодействия дезинформации объяснили ситуацию.
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Пропагандисты описывают бои под Бахмутом как "ад" и "Верден" для россиян, где потери с обеих сторон велики. Несмотря на то, что они признают, что преимущество на поле боя остается у ВСУ, они активно продвигают нарратив, что Украина готовит сдачу Бахмута из-за потерь,
– говорится в сообщении.
Следовательно, российская пропаганда запустила дезинформационные кампании, сосредоточенные на создании информповодов о потерях.
В ЦПД привели четкие примеры такой "работы" пропагандистов:
- "Из-за большого числа погибших на востоке начали функционировать "черные" центры трансплантации органов";
- "ВСУ регулярно сбивают свои самолеты и вертолеты";
- "Большинство резервов украинской армии расположены на границе с Беларусью";
- "В Бахмуте ВСУ не имеет тяжелого оружия, воюет только пехота";
- "Из-за больших потерь все больницы, расположенные вблизи Бахмута, переполнены".
Именно такие нарративы пытаются продвинуть россияне, чтобы не только хоть как-то поддержать дух своих оккупантов, но и деморализовать украинцев.
Впрочем, на Бахмутском направлении инициатива все еще у ВСУ.
Бои за Бахмут: последние новости
- Россия использует мобилизованных, как пушечное мясо, хотя захват Бахмута не имеет никакого стратегического значения и преимуществ.
- Военный эксперт Олег Жданов отметил, если Россия таки возьмет Бахмут, она окажется в настоящем тупике. Российские военные и командование это тоже понимают, однако этого не осознают в Кремле.
- На Бахмутском направлении враг потерял тысячи своих воинов. Ежедневно потери врага достигают сотни. К критическим потерям привела попытка россиян прорваться к Торскому и Заречному.