Втрати біля Бахмута – ось чим маніпулюють
Окрім атак на полі бою, пропагандисти не припиняють й інформаційних атак – поширюють фейки та просувають свої наративи, аби хоч якось втримати авторитет свого війська. У Центрі протидії дезінформації пояснили ситуацію.
До теми Самі винні: чому Бахмут не по зубах росіянам
Пропагандисти описують бої під Бахмутом як "пекло" та "Верден" для росіян, де втрати з обох боків великі. Попри те, що вони визнають, що перевага на полі бою залишається у ЗСУ, вони активно просувають наратив, що Україна готує здачу Бахмута через втрати,
– йдеться у повідомленні.
Відтак, російська пропаганда запустила дезінформаційні кампанії, що зосередженні на створенні інформприводів про втрати.
У ЦПД навели чіткі приклади такої "роботи" пропагандистів:
- "Через велику кількість загиблих на сході почали функціонувати "чорні" центри трансплантації органів";
- "ЗСУ регулярно збивають свої літаки та гелікоптери";
- "Більшість резервів української армії розташовані на кордоні з Білоруссю";
- "У Бахмуті ЗСУ не має важкої зброї, воює тільки піхота";
- "Через великі втрати усі лікарні, які розташовані поблизу Бахмута, переповнені".
Саме такі наративи намагаються просунути росіяни, аби не лише хоч якось підтримати дух своїх окупантів, а й деморалізувати українців.
Втім, наразі на Бахмутському напрямку ініціатива все ще у ЗСУ.
Бої за Бахмут: останні новини
- Росія використовує мобілізованих, як гарматне м'ясо, хоча захоплення Бахмута немає ніякого стратегічного значення та переваг.
- Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що якщо Росія таки візьме Бахмут, вона опиниться в справжньому тупикові. Російські військові і командування це також розуміють, однак цього не усвідомлюють в Кремлі.
- На Бахмутському напрямку ворог втратив тисячі своїх вояк. Чи не щодня втрати ворога сягають сотні. До критичних втрат призвела спроба росіян прорватися до Торського і Зарічного.