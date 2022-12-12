Політика – завжди визначальна у веденні війни
Зараз же це принципово для режиму Путіна і того ж Суровікіна. Треба перекривати поразки виходом на адміністративні межі Донецької області.
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Друге. Зіткнувся цього тижня із тезою: "Політичні розрахунки керують відповідною поведінкою Московії щодо Бахмуту". Відкрию, можливо, для когось секрет, але політика завжди визначальна у веденні війни. Вона задає стратегічну рамку, як гарно визначив батько онтології війни Карл фон Клаузевіц.
Але що відрізняє якісну стратегію від неякісної – це те, чи політика перебуває в органічній єдності із наявними спроможностями й відповідною здатністю воювати чи ні. І в цьому в московитів проблеми. І загалом в цій війні, і на прикладі дій довкола Бахмута.
Кремль не враховує справжні здібності своєї армії
По-гарному московитам давно треба переходити до стратегічної ешелонованої оборони, намагаючись оточити українські сили, коли ті намагатимуться наступати, а не наступати самим навколо Бахмута. Бо із таким наступом, як зараз, коли українські сили виходить лише виштовхувати, а не оточувати й знищувати, спроба вийти на адміністративні межі Донецької області буде дуже вартісною.
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У цьому слабке місце підходу московитів. Але то і на краще, бо наша перемога буде побудована на наших звитягах і на прорахунках ворога.