Ракетні удари по енергетиці – це спроба взяти тил України в заручники

Диктори російського радіо пов'язують тяготи та поневіряння з самим фактом збройного опору. Запевняють, що Україна втратила вбитими 170 тисяч солдатів та закликають українців "вирватися з лап Зеленського". Щоразу це нас дуже тішить.

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Росія пішла з цього регіону так само швидко, як і зайшла. Про її присутність нагадують лише підірвані мости, обстріли, радіо, що мовить з Бєлгорода, та кинуті під час відступу шкільні підручники. Навіть за російськими законами вони вже незаконні: друкувалися влітку, а тому друкарня не встигла перефарбувати український південь у кольори російського прапора.

З першого дня війни Росія сподівалася, що зможе розколоти Україну. Вона намагалася посіяти розбрат між сходом та заходом. Між армією та політичним керівництвом. Путін закликав українських генералів "брати владу у свої руки", а його пропагандисти журилися над долею киян, які "стогнали під п'ятою галичан".