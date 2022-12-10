Ракетные удары по энергетике – попытка взять тыл Украины в заложники

Дикторы русского радио увязывают тяготы и лишения с самим фактом вооруженного сопротивления. Уверяют, что Украина потеряла убитыми 170 тысяч солдат и призывают украинцев "вырваться из лап Зеленского". Каждый раз это очень радует.

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Россия ушла из этого региона так же быстро, как и зашла. О ее присутствии напоминают только подорванные мосты, обстрелы, радио, вещающее из Белгорода, и брошенные при отступлении школьные учебники. Даже по российским законам они уже незаконны: печатались летом, поэтому типография не успела перекрасить украинский юг в цвета российского флага.

С первого дня войны Россия надеялась, что сможет расколоть Украину. Она пыталась вбивать клин между востоком и западом. Между армией и политическим руководством. Путин призвал украинских генералов "брать власть в свои руки", а его пропагандисты горевали о судьбе киевлян, которые "стонали под пятой галичан".