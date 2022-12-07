Счет не в пользу России
Это часть войны G7, ЕС и США против сверхприбылей России. И если внимательно посмотреть на некоторые цифры и факты, можно со сдержанным оптимизмом сказать, что и эту войну Россия проиграет.
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Во-первых, после введения верхнего предела не произошло резкого скачка цен, на который россияне рассчитывали. Рынок отреагировал очень спокойно, цены даже немного снизились. Рыночная цена на нефть – основной показатель, за которым следует следить. Есть ценовой потолок или нет, от него зависят доходы россиян.
Во-вторых, друзей у них становится все меньше. Турция фактически поддержала введение ценового потолка, потому что требует соответствующие документы у танкеров, пытающихся пройти Босфор. Китай и Индия идею не поддержали, но с удовольствием пользуются скидками, которые выбивают у россиян.
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Теперь Россия вынуждена перевозить нефть тайком контрабандой / Фото Financial Times
Россия возит контрабандную нефть по тем же схемам, что и Венесуэла и Иран / Фото Financial Times
Время нового сражения близится
И главное. Нефтегазовые доходы России уже падают, по некоторым подсчетам в ноябре они обвалились на 49%. Продолжение следует. Первыми ощутят на себе российские регионы, далее – и федеральный бюджет, который впервые за многие годы будет сверстан с дефицитом.
Россияне, конечно, могут санкционировать себя и прекратить поставки, но это будет, как в детском анекдоте об отмороженных ушах назло. Пусть морозят. Но думаю, что нам предстоит продолжение противостояния. Россия и дальше будет пытаться провоцировать ценовые кризисы. Следующая битва планируется в начале февраля, когда вступит в силу решение по эмбарго на российское дизельное топливо.
Россияне надеются на очередной скачок цен, европейские рынки пытаются диверсифицировать потоки и подготовиться.