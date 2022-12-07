Счет не в пользу России

Это часть войны G7, ЕС и США против сверхприбылей России. И если внимательно посмотреть на некоторые цифры и факты, можно со сдержанным оптимизмом сказать, что и эту войну Россия проиграет.

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Во-первых, после введения верхнего предела не произошло резкого скачка цен, на который россияне рассчитывали. Рынок отреагировал очень спокойно, цены даже немного снизились. Рыночная цена на нефть – основной показатель, за которым следует следить. Есть ценовой потолок или нет, от него зависят доходы россиян.

Во-вторых, друзей у них становится все меньше. Турция фактически поддержала введение ценового потолка, потому что требует соответствующие документы у танкеров, пытающихся пройти Босфор. Китай и Индия идею не поддержали, но с удовольствием пользуются скидками, которые выбивают у россиян.

В-третьих, Россия вынуждена вести себя как страна-изгнанник, перевозя нефть контрабандой по схемам, которыми пользуются Иран и Венесуэла. Вот фото из расследования Financial Times – как российский танкер скрывается, чтобы никто не догадался, что он везет. Цена на такой контрабандный продукт еще ниже, поэтому все попытки россиян купить танкерный металлолом для обхода санкций обернулись поражением. Их нефть стоит дешево, чего и требовалось достичь.

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Теперь Россия вынуждена перевозить нефть тайком контрабандой / Фото Financial Times

Россия возит контрабандную нефть по тем же схемам, что и Венесуэла и Иран / Фото Financial Times

Время нового сражения близится

И главное. Нефтегазовые доходы России уже падают, по некоторым подсчетам в ноябре они обвалились на 49%. Продолжение следует. Первыми ощутят на себе российские регионы, далее – и федеральный бюджет, который впервые за многие годы будет сверстан с дефицитом.

Россияне, конечно, могут санкционировать себя и прекратить поставки, но это будет, как в детском анекдоте об отмороженных ушах назло. Пусть морозят. Но думаю, что нам предстоит продолжение противостояния. Россия и дальше будет пытаться провоцировать ценовые кризисы. Следующая битва планируется в начале февраля, когда вступит в силу решение по эмбарго на российское дизельное топливо.

Россияне надеются на очередной скачок цен, европейские рынки пытаются диверсифицировать потоки и подготовиться.