15 ноября россияне выпустили по территории Украины примерно 90 ракет. Удары были ориентированы на объекты критической инфраструктуры, но были попадания и в жилые дома. Массированная атака 15 ноября превысила произошедшую 10 октября по количеству выпущенных по Украине ракет. А ее последствиями стало то, что повреждено или полностью разрушено более 40% энергосистемы, а более 10 миллионов украинцев остались без света.

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Чего ждать

Энергетическая система Украины, по мнению экспертов, устойчива всего на 15%. Также были нанесены удары и по предприятиям теплоснабжения в некоторых регионах. Недавно глава "Укрэнерго" заявил, что после последней массированной ракетной атаки РФ на украинскую энергетическую систему в Украине практически не осталось невредимых крупных тепловых и гидроэлектростанций.

Наши энергетические компании еще недавно поставляли электроэнергию в Евросоюз, а сегодня пытаются компенсировать ее дефицит в Украине. Ведь после 15 ноября отключения начали достигать 12 часов, а в некоторых регионах, где повреждения были значительными, даже более суток. Представители энергетических компаний заявляют, что последний обстрел откатил нашу энергетическую систему на неделю назад.

Опасность блекаута

В этом мы уже убедились после обстрелов 10 октября, 15 и 23 ноября. Особенно после обстрелов 23 ноября, когда блекаут покрыл почти каждый уголок страны. Некоторые регионы получили свет в своих домах через 2 – 3 суток. Киев временно погрузился в мрак и холод: "легли" базовые станции, обеспечивающие мобильную связь, по всему городу отсутствовало водоснабжение и не работали магазины.

Отсутствие электроснабжения в течение значительного времени влечет и другие проблемы: отсутствие водоснабжения и водоотведения, отсутствие интернета и мобильной связи, без которых нормальное функционирование большого современного города почти невозможно.

Удорожание продуктов

Экономисты прогнозируют в ближайшее время удорожание продуктов в среднем на 15%. Но, например, мы уже видим наибольший прирост цены на яйца – за год на 81%, вызванный рядом вышеперечисленных факторов. Цена на овощи вырастет на 30 – 35%. Цена на хлебобулочную продукцию за год уже поднялась и к концу года может достичь 37% в целом. Цена на масло и сахар может подняться еще до 20%. Гречка не будет дорожать из-за ее избытка, хотя цена ниже себестоимости. Рекордсменами подорожания являются рыба и морепродукты – 50 – 60%, мясо – 40% в среднем, по данным Госстата.

До конца года экономисты прогнозируют рост цены продовольственной корзины еще на 7 – 8%. То есть за год, с декабря по декабрь, при текущей инфляции в 30%, стоимость продовольственной корзины в целом вырастет на 38%. А так как Украина интегрирована в мировой и европейский рынок, то соответственно влияет и на ценовую политику на продукцию и там.

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Рабочие места и падение экономики

7 миллионов украинцев покинули страну из-за полномасштабной войны. А это те, кто мог бы платить налоги и работать на нашу экономику. Также, по оценкам Международной организации труда, по сравнению с довоенным периодом потеряно более 5 миллионов рабочих мест. То есть, примерно 5 миллионов человек потеряли свою работу.

По данным Государственной службы занятости, к ним за получением статуса безработного обратились 404 тысячи граждан. А это – следствие от 30% падения экономики. А в условиях, когда банки, заводы и фабрики, коммунальные предприятия не смогут функционировать, а сотрудники получать средства за свою работу или снимать их, может наступить полная остановка экономики. И это в условиях продолжения активных боевых действий и постоянного ракетного террора Россией.

Как подготовиться к зиме в условиях войны

Следует запастись вещами, которые помогут пережить эту зиму: запасами пищи (консервы, сухофрукты, хлебцы, печенье, орешки, сухари) и воды, павербанками, термосами, запасами лекарств (обезболивающие, жаропонижающие) и гигиеническими средствами, свечами и фонарями, теплой одеждой.

А также не переставать работать, потому что каждый из нас – часть одного большого механизма нашей страны и помогает ей работать.