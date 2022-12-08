"Бермудский треугольник" для российской артиллерии

Российские оккупационные войска настолько отчаянно пытаются оккупировать этот город, что, кажется, весь огневой вал только там.

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Концентрация артиллерии на этом узком направлении будет иметь для российских оккупационных войск серьезные последствия, а именно – истощение складов до уровня непригодных к применению боеприпасов, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А как бонус – обескровливание подразделений.

В итоге российские оккупационные войска сейчас под Бахмутом забивают себе в гроб гвоздь. Бездарно, упорно, отчаянно.

Самоуничтожение началось

Далее – расчет только на собственное производство, начиная с I квартала 2023 года. А собственное производство – это от 1 до 1,5 миллиона артиллерийских выстрелов тех или иных калибров в год.

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То есть, исключительно рассчитывая на свое внутреннее производство, Россия может обеспечить в среднем от 2,5 до 4 тысяч выстрелов в сутки, что в 9 и 5 раз меньше, чем сегодняшний потенциал. Не забывая о логистике и проблематичности доставки.

И это еще даже не вспомнил о том, что идет износ и без того поизносившегося ресурса стволов, а также уничтожение в артиллерийских дуэлях российской арты.

Если Бахмут – не гвоздь в гроб российского артиллерийского потенциала, тогда что?