За ноябрь Силы обороны Украины установили своеобразный рекорд и отправили на концерт к Кобзону 17 тысяч оккупантов. Львиную долю этих потерь захватчики понесли именно под Бахмутом.

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Точное количество павших в атаках на этот город зеков, наемников и российских военных трудно сосчитать. Только по скромным подсчетам, в полях под Соледаром, Андреевкой, Курдюмовкой и Покровским лежат тела не менее 10 тысяч россиян. Сколько еще ликвидируют наши защитники во время этой битвы, остается только догадываться.

Россия ничего не выиграет, а Украина не проиграет

Зачем российские террористы так упорно пытаются захватить Бахмут, объяснить невозможно. Ведь никакого смысла в установлении контроля за этот город с военной точки зрения для России нет. Вряд ли сможет получить Путин и какие-нибудь политические дивиденды в случае захвата Бахмута. Разве гордо заявить своему населению, что "вторая армия мира" еще способна на какие-то наступательные операции.

Заметим, что эксперты из Института по изучению войны отмечали, что заявления об "окружении Бахмута" могут быть частью российской информационной операции. Кроме того, они могут быть преждевременными. И мы это уже неоднократно наблюдали, когда оккупанты отчитывались о захвате определенного населенного пункта, а затем в течение месяцев не могли этого сделать. Аналитики подчеркнули, что российские войска подвергаются упадку вблизи этого населенного пункта, поэтому вряд ли быстро им удастся осаждать его.

Единственная важность города для захватчиков в том, что владелец группы "Вагнера" пообещал кремлевскому диктатору его захватить.

Пытаясь усилить свою политическую позицию и получить дополнительные преференции, Пригожин с 1 августа начал, вероятно, самую кровавую для россиян битву против украинских сил. Ведь бои за Бахмут продолжаются на относительно маленьком участке фронта с применением всего возможного вооружения и при непрерывных атаках бесчисленного количества ордынцев.

Чтобы продемонстрировать Кремлю, что его военные таланты круче, чем у Шойгу и генштабистов, повар Путина решил применять тактику огневого вала и непрерывного человеческого нашествия на позиции украинских защитников. Впрочем, после боев за Лисичанск и Северодонецк, битвы за Мариуполь и уничтожения многих складов с боеприпасами, группировка Пригожина не могла вести столь же безумный артиллерийский обстрел Бахмута. Однако, конечно, назвать обстрелы, которые враги ежедневно ведут по городу, слабыми никак нельзя.

За 4 месяца ужасных лобовых атак маленькими и большими группами, с применением бронетехники и без, с работой авиации и всего имеющегося у вооруженных сил России вооружения "вагнеровцы" не приблизились к захвату Бахмута.

Единственный успех, который смог продемонстрировать всему миру Пригожин, состоит в том, что оккупанты смогли продвинуться поближе к городу. Ценой многих тысяч жизней.

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При этом с военной точки зрения захват Бахмута не дает россиянам почти ничего. В нынешней ситуации на фронтах вообще никакого стратегического значения этот населенный пункт не имеет. Линия столкновения на Востоке условно ровная, так что в случае взятия населенного пункта россияне не получат возможности окружить какую-то нашу группировку. Кроме того, от установки российской тряпки в Бахмуте не зависит поставка воды на оккупированную часть Донбасса.

Украина в случае необходимости вывода войск из города с военной точки зрения не потеряет ничего, ведь даже по состоянию на начало декабря можно с уверенностью говорить, что защитники Бахмута выполнили свою задачу – обессилили врага и заставили его заплатить огромную цену за даже мысли об атаке на город. .

Накануне в сети появились кадры, доказывающие, что ВСУ держат оборону в Бахмуте. На обнародованных кадрах украинский защитник показал, что происходит в поселке Опросное недалеко от Бахмута. На видео слышны перестрелки и взрывы. Как точно описали это видео в сети: "Бахмут кровит, вздрагивает, умирает, но воскресает каждый день. И все благодаря титаническому труду наших военных".

Оправиться от таких активных наступательных действий после их окончания россияне не смогут месяцами. Как это было в Лисичанске и Северодонецке, когда ордынцы Путина буквально разбились в попытках продвигаться вперед, но после одержания "победы" потеряли свой потенциал настолько, что вынуждены были два месяца пересобирать свои разваленные БТГ. И этим ослаблением врага в нашем Генштабе воспользовались в полной мере, отбив почти всю оккупированную Харьковщину за несколько дней.

Так что в случае очень сомнительной победы России в битве за Бахмут захватчики не получат вообще никаких реальных достижений. В то же время Украина не терпит поражения и может получить возможность перейти в наступление и получить ключ от контроля над всем Донбассом.

Пригожин получил демонстративную пощечину

Почти всю осень благодаря проведению контрнаступления на севере Луганщины бойцы ВСУ сковывали врага на этом направлении, мешая россиянам перебросить подкрепление для штурма Бахмута. Героической обороной города наши защитники не давали оккупантам освободить свое войско и отправить его на какие-то другие участки фронта.

В какой-то мере именно удержанием позиций в Донецкой области украинские воины дали возможность собратьям закончить крайне удачную наступательную операцию на правобережье Херсонщины.

После очередного "жеста доброй воли" с западной части российское командование все же решило перебросить отведенные подразделения на помощь "вагнеровцам". И это можно считать сильной оплеухой Пригожину. Мол, 4 месяца зря поиграл с зеками, то сейчас поможем сделать все как надо.

Так на бахмутском направлении появились чмобики и русские десантники.

Впрочем, если первых генералы продолжают использовать как "пушечное мясо", то со вторыми на этот раз решили кое-что изменить.

Чтобы доказать Путину, что Пригожин должен вернуться назад к своему другу-авторитету Саше Кукаре, российское военное командование начало снабжать бойцов-десантников средствами ночного видения, большим количеством беспилотников с тепловизионными головками, а также связью.

В конце ноября – начале декабря россияне сменили свою тактику, которая, к сожалению, привела к определенному их продвижению.

Бесконечный зерг-раш врага начал быть вообще непрерывным. Днем на позиции ВСУ наступают зеки, наемники и чмобики, а ночью по их трупам ползут более или менее обученные контрактники. При этом как только россиянам удается захватить хоть какой-нибудь метр земли, туда сразу же бегут десятки оккупантов, начинающих врываться в землю. Противодействовать таким атакам врага украинским защитникам очень тяжело. Особенно с учетом того, что, так или иначе, наша группировка на бахмутском направлении может также ощущать снарядный голод.

Ранее представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что оккупанты возле Бахмута сосредоточили всю свою ударную мощь. В то же время воины ВСУ контролируют ситуацию. Череватый опроверг российский фейк о том, что Бахмут якобы находится в полуокружении.

О захвате Бахмута врагом пока речь не идет

Тем не менее, до непосредственного захода россиян в город еще очень и очень далеко, а о каком-то там его захвате пока речь не идет. Ведь бои за населенный пункт могут продолжаться еще месяцами – до решения украинских военнокомандующих покинуть город или до полного истощения россиян на этом направлении.

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При этом захватчики, похоже, даже не понимают, что они попали в ловушку и не имеют шансов из нее выбраться. Ведь в случае захода оккупантов в город их будут ждать городские бои. Такие же жесткие, какие были в Мариуполе, но при других обстоятельствах.



Окружение Бахмута практически невозможно / Скриншот DeepStatemap

Окружение города невозможно, как и обретение россиянами полного господства в воздухе. Полностью перерезать Украине возможность перебрасывать резервы и обеспечивать какое-либо прикрытие войск артиллерией, бронетехникой и авиацией кремлевская орда не сможет.

Так что мотивированные и обученные украинские солдаты могут героически удерживать город столько, сколько потребуется. В то же время для России цена попыток захвата станет просто фантастически большой. И как бы ни закончилась битва за Бахмут, Москва ее уже давно проиграла – даже за попытку взять этот населенный пункт под контроль россияне заплатили слишком много.

Однако основной счет им еще не поступил, потому Путин, Пригожин, Шойгу и другие российские деятели вполне способны положить в украинской степи даже сотню тысяч срочников или мобилизованных. И нет никаких сомнений, что уже в скором времени они появятся на бахмутском направлении в огромном количестве.