Город-крепость

Российские оккупанты бросают многочисленные ресурсы на оккупацию данного города, пытаясь из хоть какого-то продвижения в его окраинах создать то, чего им не хватает уже очень долгое время, – большую победу.

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Но сложно делать победу из того, что затянуло на более чем полгода твои ресурсы в бесконечную мясорубку и не отпускает до сих пор. Понимают в российском командовании или нет, но Бахмут – это капкан, из которого им не выбраться.

За тот период времени, что длится наступление на Бахмут российских оккупантов, украинские войска освободили более 8,5 тысяч квадратных километров Харьковщины, более 6 тысяч квадратных километров правобережной Херсонщины... А превосходящие силы российских оккупационных войск никак не могут пробить оборону ВСУ под Бахмутом и захватить город.

Бахмут – это капкан, поскольку в его окраинах были перемолоты уже тысячи оккупантов из состава 1 и 2 армейских корпусов, частных военных компаний "Вагнер", "Лига", "Редут", подразделения 2-й и 41-й общевойсковых армий... Эти ресурсы более полугода сконцентрированы в локации Бахмута, который не дает возможности их использовать на других направлениях, плацдармах.

Трясина для оккупантов

Сейчас в Беларуси находятся 9 тысяч российских частично мобилизованных приписанных к 2 мотострелковой дивизии 1 танковой армии Западного военного округа. Они проходят подготовку на белорусских полигонах, после чего преимущественно их командование планирует отправить под Бахмут. Не на другое направление, а именно под Бахмут.

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Это говорит не только о том, что в российском командовании понимают, что до конца 2022 город им не оккупировать, но и о том, что 9 тысяч личного состава, грубо говоря 13 БТГр, появятся не на совершенно неожиданном плацдарме, а там, где к их встрече давно готовы.

И в настоящее время говорить о том, что под Бахмутом кардинальным образом может измениться ситуация не приходится. Этот город будет продолжать затягивать, как трясина, в себя ресурсы российских оккупационных войск, в то время, как на других направлениях ВСУ будут освобождать тысячи и тысячи квадратных километров территории.

Оборона Бахмута в будущем станет частью военной истории, ее будут преподавать в военных вузах. Ведь именно стойкость этого города влияет на ситуацию без преувеличения всей зоны боевых действий.

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