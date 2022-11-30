Цифры с полей сражений
У противника это соотношение 1/3, потому что нет ни такмеда, ни волонтеров, ни человеческого отношения или менеджмента. Тупо пох: "Сдох Максим и х**й с ним!".
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То есть безвозвратные потери – где-то 1/7, что похоже на правду. Хотя и 1000 российских солдат не стоят одного нашего. Но такова математика войны. И она очень в нашу пользу, сколько бы кто ни хайповал.
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Резонансное заявление фон дер Ляйен и его опровержение
- В одном из последних выступлений президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина якобы потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских с начала полномасштабной войны с Россией.
- Впоследствии видео с соответствующим заявлением исчезло из ее официального твиттера, поскольку под ним вспыхнула бурная дискуссия по поводу необоснованности таких цифр.
- После этого коммуникационщица Еврокомиссии уточнила, что озвученные фон дер Ляйен цифры по военным включали также и раненых защитников.
- На заявление отреагировали у Президента Украины Владимира Зеленского. Так, его спикер Сергей Никифоров отметил, что у главы государства не знают, где президент Еврокомиссии взяла обнародованные цифры.
- Также он уточнил, что подобная информация может быть озвучена только президентом, главнокомандующим ВСУ или министром обороны.
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