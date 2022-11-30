Цифры с полей сражений

У противника это соотношение 1/3, потому что нет ни такмеда, ни волонтеров, ни человеческого отношения или менеджмента. Тупо пох: "Сдох Максим и х**й с ним!".

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Короче говоря, если верить (но не факт, что стоит) госпоже Урсуле, у нас – 10 – 20 тысяч погибших и где-то 80 000 раненых. У россиян почти 100 тысяч погибших и около 200 – 300 тысяч раненых.

То есть безвозвратные потери – где-то 1/7, что похоже на правду. Хотя и 1000 российских солдат не стоят одного нашего. Но такова математика войны. И она очень в нашу пользу, сколько бы кто ни хайповал.

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Резонансное заявление фон дер Ляйен и его опровержение

В одном из последних выступлений президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина якобы потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских с начала полномасштабной войны с Россией.

Впоследствии видео с соответствующим заявлением исчезло из ее официального твиттера, поскольку под ним вспыхнула бурная дискуссия по поводу необоснованности таких цифр.

После этого коммуникационщица Еврокомиссии уточнила, что озвученные фон дер Ляйен цифры по военным включали также и раненых защитников.

На заявление отреагировали у Президента Украины Владимира Зеленского. Так, его спикер Сергей Никифоров отметил, что у главы государства не знают, где президент Еврокомиссии взяла обнародованные цифры.

Также он уточнил, что подобная информация может быть озвучена только президентом, главнокомандующим ВСУ или министром обороны.

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