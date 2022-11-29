Насильственная передача детей в российские семьи как геноцид против украинской нации

Действия государства-агрессора, направленные на присвоение украинских детей, насильственное изменение их идентичности и превращение во врагов Украины, реализуемые в рамках политики незаконных усыновлений, в соответствии со статьей 2 (е) Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, является геноцидом.

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Насильственная передача проходит под руководством российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой при поддержке пропрезидентской партии "Единая Россия" и Владимира Путина лично. "Благословил" геноцид, инструментом которого выступают украинские депортированные дети, Владимир Гундяев, более известный под псевдонимом патриарх Кирилл. По состоянию на ноябрь 2022 года известно о примерно 400 случаях насильственной передачи маленьких украинцев в российские семьи, впрочем, преступление продолжается.

Русская православная церковь как активный участник насильственной передачи

В 2022 году синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ выступил с предложением принять комплекс мер по реформированию церковной опеки над детьми-сиротами. Как результат – комиссия по церковным приютам и вопросам церковной опеки о детях была превращена в центр по вопросам семейного устройства детей и церковной опеки о детях. Задачами центра является содействие передаче детей в семьи, взаимодействие с приемными семьями и профильными государственными органами, создание церковных школ приемных родителей.

На практике приходы РПЦ работают на два фронта: с одной стороны – промывая мозги верующим, поощряя их незаконно усыновлять депортированных украинских детей, позиционируя такие действия как благие и богоугодные; с другой стороны – РПЦ коммуницирует с детьми, обращая их на праведный путь российского православия.

В приемных семьях укоренение верности традициям христианства в искаженном толковании РПЦ является первоочередной задачей. По свидетельству российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, ее незаконно усыновленный сын Филипп, депортированный в июле 2022 года из города Мариуполь, хотя и не был знаком с традициями российского православия раньше, постепенно интегрируется в приход. Весомая роль в этом процессе принадлежит мужу омбудсмена, который за период ее деятельности совершил настоящий карьерный рывок – от священника-фрилансера до пастора при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском (город Москва).

Церковный налет на идентичность

Роль РПЦ не ограничивается исключительно насильственной передачей в российские семьи. Летом 2022 года епархии осуществляли "особую" опеку над детьми с новых оккупированных территорий. Они организовывали тот же отдых в лагерях, с которого до сих пор часть вывезенных по оригиналам документов детей не вернули в Украину родителям.

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Волгоградская, Георгиевская, Екатеринбургская, Новосибирская, Тамбовская, Ханты-Мансийская и другие епархии также присоединились к проведению "паломнических" поездок и экскурсий. Детей возили в Кремль. Привлекали к "патриаршему крестовому походу". Промывали мозги во время встреч с Гундяевым. В своей проповеди последний подчеркнул, что молодое поколение будет строить российское "великое" сообщество. Поколение насильственно обращенных в секту РПЦ и поглощенных "русским миром" украинских детей.

Встреча Кирилла с украинскими детьми совпадает по времени с незаконными усыновлениями. По свидетельству патриарха, среди несовершеннолетних – депортированные не только с Донбасса, но и из Харьковской и Киевской областей.

Знания о "православии, самодержавии и русском языке" вкладываются в детские головы также через распространение книг. Церковное издательство "Никея", возглавляемое членом Общественной палаты РФ Николаем Бреевым, при поддержке Львовой-Беловой тиражами в десятки тысяч присылает "правильную" литературу на временно оккупированные территории. Агентами РПЦ выступают Харьковская, Черниговская, Винницкая, Львовская и другие епархии.

Ответственность РПЦ

Согласно статьям 4 и 6 (е) Римского устава, на основе поданных Верховной Радой Украины заявлений Международный уголовный суд (МУС) имеет юрисдикцию расследовать и привлекать к ответственности лиц, виновных в совершении преступления геноцида против украинской нации. Одним из таких лиц в контексте насильственной передачи детей наряду с Марией Львовой-Беловой является Владимир Гундяев, глава церковных властей РФ, руководящий имплементацией геноцидальной политики отдельными епархиями.

Что касается ответственности РПЦ как таковой, уместен ее запрет по меньшей мере в Украине и рассмотрение возможности признания ее экстремистской в других государствах.

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Как псевдорелигиозная организация РПЦ должна также отвечать в соответствии с каноническим правом. Еще 27 июля 2022 года Священный Синод Православной Церкви Украины обратился с официальным письмом к Архиепископу Константинополя Варфоломею, прося:

Осудить доктрину "русского мира" и признать ее еретической. Квалифицировать действия патриарха Кирилла на канонической территории Александрийского Патриархата как схизматические. Лишить Владимира Гундяева права занимать Московский патриарший престол.

Неотложное начало процесса привлечения РПЦ и ее высшего руководства к ответственности способно повлиять на замедление темпов геноцида против украинской нации, в частности – на сокращение случаев незаконного усыновления депортированных детей, ведь разрушение репутации и утрата влияния епархиями на местах будет побуждать приемные семьи обдумать еще раз трагические последствия их деяний.

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