Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" внесли в Верховную Раду законопроект. В нем говорится о запрете деятельности русской православной церкви на территории Украины.

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Что предполагает законопроект

Проект закона также предусматривает полный запрет каких-либо религиозных организаций и учреждений, входящих в состав или признающих в любой форме подчиненность в канонических, организационных, других вопросах РПЦ.

Как сообщила народная депутат Ирина Фриз, цель документа – предотвращение угроз национальной безопасности Украины и обеспечение порядка.

Деятельность православных религиозных организаций в Украине должна проводиться с учетом Патриаршего и Синодального Томоса, предоставленного Украинской Православной Церкви,

– подчеркнула она.

Кроме того, Фриз пишет, что слишком долго РПЦ проводила откровенную антиукраинскую и диверсионную деятельность и адвокатировала все действия российского преступного режима.

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