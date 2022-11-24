Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" внесли до Верховної Ради законопроєкт. У ньому йдеться про заборону діяльності російської православної церкви на території України.
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Що передбачає законопроєкт
Проєкт закону також передбачає повну заборону будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.
Як повідомила народна депутатка Ірина Фріз, мета документа – запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку.
Діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томоса, наданого Українській Православній Церкві,
– наголосила вона.
Крім того, Фріз пише, що занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму.
СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі: що відомо
- 22 листопада до Києво-Печерської лаври навідалися співробітники СБУ. На території лаври проводили контррозвідувальні заходи.
- У СБУ розповіли, що під час повномасштабного вторгнення зростають ризики вчинення ворогом терористичних актів, диверсій, захоплення заручників. Особливо це стосується місць великого скупчення людей.
- 13 листопада спалахнув скандал навколо Києво-Печерської лаври. Так, мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.
- Згодом у Києво-Печерській лаврі визнали, що пісню про "матушку-Русь" таки співали.
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- Під час обшуків СБУ понад 50 осіб пройшли опитування, зокрема з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни Росії, що перебували на території об’єктів.
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