Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" внесли до Верховної Ради законопроєкт. У ньому йдеться про заборону діяльності російської православної церкви на території України.

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Що передбачає законопроєкт

Проєкт закону також передбачає повну заборону будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях РПЦ.

Як повідомила народна депутатка Ірина Фріз, мета документа – запобігання загрозам національній безпеці України та забезпечення порядку.

Діяльність православних релігійних організацій в Україні має проводитись з урахуванням Патріаршого та Синодального Томоса, наданого Українській Православній Церкві,

– наголосила вона.

Крім того, Фріз пише, що занадто довго РПЦ проводила відверту антиукраїнську та диверсійну діяльність і адвокатувала всі дії злочинного російського режиму.

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