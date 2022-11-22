Про те, що до Києво-Печерської лаври з перевіркою прийшли співробітники СБУ, розповіли на офіційному сайті відомства. Там також виклали світлини, на яких можна побачити, як свою роботу виконують співробітники спецслужби.

Читайте також СБУ спіймала особистого інформатора Стрєлкова-Гіркіна: йому світить 12 років за ґратами

Що шукають у Києво-Печерській лаврі

Як зазначають у СБУ, на території лаври проводять контррозвідувальні заходи. Цим співробітники спецслужби займаються спільно з Нацполіцією та Нацгвардією. Сама операція відбувається у рамках протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій країні.

У СБУ підкреслюють, що під час повномасштабного вторгнення зростають ризики вчинення ворогом терористичних актів, диверсій, захоплення заручників. Особливо це стосується місць великого скупчення людей. Храми – одне з таких.

СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі / Фото СБУ

Контррозвідувальну операцію проводять для того, щоб:

лавра не стала осередком "русского міра";

перевірити, чи не переховуються у приміщеннях УПЦ ДРГ, іноземні громадяни;

перевірити, чи не зберігається на території комплексу зброя й інші заборонені предмети;

запобігти можливим провокаціям або терористичним актам, які можуть загрожувати населенню.

Правоохоронці оглядають територію і приміщення лаври. Також перевіряють осіб на місці, щоб визначити, чи мають вони причетність до діяльності, яка могла б нашкодити суверенітету держави.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України,

– підкреслюють у СБУ.

Що відомо про скандал у Києво-Печерській лаврі

Нагадаємо, що 13 листопада спалахнув черговий скандал навколо Києво-Печерської лаври. Мережею розлетілося відео, на якому можна було побачити, що у храмі моляться як за країну-агресорку, так і за окупантів.

Невдовзі у Києво-Печерській лаврі визнали, що пісню про "матушку-Русь" таки співали. Намісник Києво-Печерської лаври Павло зазначив, що ця пісня – не богослужбовий піснеспів, а світський. Водночас він зауважив, що до зібрання Собору лаври отець Захарій, який і був причетний до скандалу, відсторонений від служіння літургії.

Через кілька днів після скандалу СБУ відкрила провадження проти Києво-Печерської лаври. А вже через тиждень, як ми зазначили вище, правоохоронці навідалися з обшуками.

Варте уваги – як у Києво-Печерській лаврі вихваляли "русскій мір": дивіться відео