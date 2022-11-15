Нагадаємо, що нещодавно у Києво-Печерській лаврі у розпал війни вирішили помолитися за Росію. Згодом намісник лаври Павло визнав цей факт.

До теми Після звірств у Бучі та Маріуполі: у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію

СБУ відкрила провадження

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження щодо того, що 12 листопада в одному з храмів Києво-Печерської лаври під час богослужіння звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють "русскій мір".

Слідство здійснюється за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.

Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз,

– зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що раніше очільник СБУ Василь Малюк заявив, що цей інцидент не залишиться без відповідної реакції.

"Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на "пробудження матушкі-русі", мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів", – заявив він.

Як у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію

Раніше священник ПЦУ Михайло Омелян повідомив, що у Києво-Печерській лаврі моляться за країну-агресорку та окупантів. Він навіть оприлюднив відео, на якому чути, як церковний хор виконує відверто проросійські пісні.

Намісник Києво-Печерської лаври Павло визнав цей факт. За його словами, священника, який вів молебень, відсторонили. Однак тут же заявив – у лаврі на літургії моляться лише за Україну, її військо та президента, але аж ніяк не за Росію.

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