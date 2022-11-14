Ба більше, він заявив, що священника, який вів молебен, відсторонили. Однак тут же заявив – у лаврі на літургії моляться лише за Україну, її військо та президента, але аж ніяк не за Росію.

Детальніше про це Після звірств у Бучі та Маріуполі: у Києво-Печерській лаврі моляться за Росію

У храмі повинні величати не когось, а святих

Священнослужитель підкреслив, що почута пісня була не богослужбовим піснеспівом, а світським. Однак до зібрання Собору лаври отцю Захарію суворо заборонили служити літургії.

Виклали в інтернет, нібито в лаврі ми молимося за Росію і тому подібне. Це є факт неправдивий, тому що на літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого предстоятеля Української православної церкви (московського патріархату – 24 канал) блаженнійшого митрополита Онуфрія,

– підкреслив намісник Павло.

Також він підкреслив, що в храмі недопустимі світські пісні, адже там повинно бути не величання когось, а величання святих. А молитви, на думку Павла, повинні бути лише за:

мир в Україні,

збереження кордонів,

щоб не гинули люди,

щоб якомога скоріше Господь зупинив зло.

Як пояснили світську пісню у лаврі

Ще один представник УПЦ МП пояснив, що у лаврі багато років проводять приватні богослужіння. Такий молебен служить лише один священнослужитель, а співають на ньому прихожани. Саме після такого молебня священник Захарій був занятий помазанням прихожан та спілкуванням з ними, а тому звернув увагу, що "група активістів" почала у піснях прославляти країну-терористку.

Однак тепер його від богослужінь відсторонили, а подальша доля буде вирішуватися на найвищому лаврському рівні.

Найближчим часом збереться Духовний собор лаври, який вирішить … кому з лаврських насельників донести, що ми зараз разом з народом,

– сказав священнослужитель.

Зауважимо також, що після цього скандалу за справу взялися поліція і СБУ. Ймовірно, що за результатами розслідування на керівництво УПЦ МП чекатиме відповідальність. На цьому наполягає Мінкульт.

Вороги у рясах УПЦ МП

Нещодавно стало відомо, що на Харківщині настоятель храму УПЦ МП допомагав загарбникам. Він під час проповідей дискредитував захисників України та виправдовував російську агресію.

На Вінниччині ж священнослужитель оприлюднив статтю, у якій заперечив самостійність ПЦУ, називав її священників "самосвятами-раскольниками", а Україну – "малоросією". Ба більше, він розпалював релігійну ворожнечу.

Антиукраїнську діяльність вели вороги у рясі й на Кіровоградщині. Вони поширювали ідеї, які посягають на територіальну цілісність України. Також вони вели листування з Кірілом, який "благословляє" війну в Україні.

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