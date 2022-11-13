Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Насамперед правоохоронці працюватимуть над встановленням автентичності відео.

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Якими будуть наслідки для УПЦ МП

Олександр Ткаченко повідомив, що до правоохоронних органів після публікації обурливого відео звернулася Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. То ж молитви за Росію в Києво-Печерській лаврі тепер розслідуватимуть СБУ та поліція.

Міністр культури відзначив, що найперше потрібно встановити автентичність відео. Тобто чи справді воно зняте в лаврі, чи дійсно це відбулося цими днями і чи не накладений звук. Уже від цього залежатимуть подальні дії правоохоронців.

Та якщо все ж автентичність відео буде підтверджена, то на керівництво УПЦ МП чекатиме відповідальність. Щонайменше, на цьому наполягає Мінкульт.

У Києво-Печерській лаврі молилися за Росію

Днями священник ПЦУ Михайло Омелян опублікував відео з одного з храмів Києво-Печерської лаври, де хор виконує проросійські пісні, зокрема на відео чути наступні рядки:

Дзвін пливе, пливе над Росією,

Прокидається Матінка – Русь…

Звичайно, що все це дійство відбувалося російською мовою.

Омеляна, як і будь-якого адекватного українця, обурив той факт, що після звірств росіян у Бучі, Бородянці, Андріївці, Маріуполі та інших містах, ще є люди, які моляться за Росію.

Відео швидко поширилося мережею і викликало обурення у чималої кількості українців. То ж тепер чекаємо на результати розслідування від поліції та СБУ.

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