10 листопада в мережі з'явилося фото петиції, яку пропонують підписати за канонізацію зрадника Стрємоусова. Адресована петиція митрополиту Іоанну – голові Синодального відділу УПЦ МП з канонізації святих.

Зверніть увагу "Загиблому" Стрємоусову вже знайшли місце для могили: де поховають колаборанта

Аргументація – абсурдна

У тексті так званої петиції про канонізацію колаборанта йдеться про те, що Кіріл Стрємоусов заслуговує зарахування до лику священномучеників, оскільки він нібито "прикладом достойної людини" та з перших днів російського вторгнення "займався благими справами" – тобто сприяв окупації Херсонщини.



Петиція за канонізацію Стрємоусова / Фото з соцмереж

Петиція опублікована у соцмережах від імені протоієрея з Нової Каховки Романа Кондратюка – священника УПЦ МП. До допису навіть додана "ікона" нового "священномученика", походження якої невідоме.



"Ікона" Стрємоусова / Фото з соцмереж

"Загибель" колаборанта Стрємоусова в ДТП

9 листопада росЗМІ повідомили, що у ДТП потрапив представник російської окупаційної влади на Херсонщині Кирило Стрємоусов. За їхньою інформацією, він "загинув". Ті ж російські ЗМІ зазначають, що винуватцем цього ДТП, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр. За словами одного із джерел, водій Стрємоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

Про "загибель" зрадника заявив і ще один зрадник Владімір Сальдо. Водночас диктатор Путін підписав указ про посмертний "орден мужності" для колаборанта.

Однак перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація про загибель Стрємоусова не підтверджена. Тобто, це може бути інсценуванням.

Водночас російські ЗМІ вже анонсували "похорон" зрадника в тимчасово окупованому Сімферополі.

Варто переглянути – кадри з місця ДТП, де нібито "загинув" Стрємоусов: дивіться відео