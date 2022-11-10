Російські окупанти вже повідомили, де та коли поховають Стрємоусова. За інформацією росЗМІ, "похорони" відбудуться у тимчасово окупованому Криму.
До слова Інсценування, чи смертельна ДТП: що відомо про "загибель" Стрємоусова
Де та коли відбудеться "похорон" Стрємоусова
Пропагандисти повідомляють, що похорон відбудеться у Сімферополі у п'ятницю, 11 листопада.
У мережі вже встигли на це відреагувати. Зокрема, "похорон" Стрємоусова прокоментував український активіст Сергій Стерненко. Він натякнув, що дарма окупанти надумали це робити в окупованому Криму.
Стрємоусова планують завтра закопати у тимчасово окупованому Сімферополі. Дарма вони так. Доведеться росіянам потім ще труп Стрємоусова викопувати та забирати, коли вони і з Криму тікатимуть,
– зазначив Стерненко.
Що відомо про загадкову ДТП
- 9 листопада росЗМІ повідомили, що у ДТП потрапив представник російської окупаційної влади на Херсонщині Кирило Стрємоусов. За їхньою інформацією, він "загинув".
- Вони зазначають, що винуватцем цього ДТП, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр. За словами одного із джерел, водій Стрємоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.
- Згодом смерть колаборанта підтвердив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. За даними EXIF, свій ролик він записав о 14:01. Однак перші новини про смерть Стремоусова з'явилися лише о 16:01.
- Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація про загибель Стрємоусова не підтверджена. Тобто, це може бути інсценуванням.
- Ввчечері 9 листопада у росЗМІ з'явилися перші кадри із місця аварії, в якій міг "загинути" Стрємоусов.
- За словами журналіста і блогера Дениса Казанського, у Стрємоусова був броньований автомобіль. Але навіть він не витримав зіткнення, броньовану кабіну зірвало з шасі.
Вас може зацікавити – Нові деталі щодо ДТП за участі Стрємоусова: дивіться відео