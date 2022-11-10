Російські окупанти вже повідомили, де та коли поховають Стрємоусова. За інформацією росЗМІ, "похорони" відбудуться у тимчасово окупованому Криму.

До слова Інсценування, чи смертельна ДТП: що відомо про "загибель" Стрємоусова

Де та коли відбудеться "похорон" Стрємоусова

Пропагандисти повідомляють, що похорон відбудеться у Сімферополі у п'ятницю, 11 листопада.

У мережі вже встигли на це відреагувати. Зокрема, "похорон" Стрємоусова прокоментував український активіст Сергій Стерненко. Він натякнув, що дарма окупанти надумали це робити в окупованому Криму.

Стрємоусова планують завтра закопати у тимчасово окупованому Сімферополі. Дарма вони так. Доведеться росіянам потім ще труп Стрємоусова викопувати та забирати, коли вони і з Криму тікатимуть,

– зазначив Стерненко.

Варте уваги! Відразу після новин про "жахливу" ДТП за участі Стрємоусова, Сергій Стерненко вирішив зателефонувати колаборанту.

Що відомо про загадкову ДТП

9 листопада росЗМІ повідомили, що у ДТП потрапив представник російської окупаційної влади на Херсонщині Кирило Стрємоусов. За їхньою інформацією, він "загинув".

Вони зазначають, що винуватцем цього ДТП, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр. За словами одного із джерел, водій Стрємоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

Згодом смерть колаборанта підтвердив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо. За даними EXIF, свій ролик він записав о 14:01. Однак перші новини про смерть Стремоусова з'явилися лише о 16:01.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація про загибель Стрємоусова не підтверджена. Тобто, це може бути інсценуванням.

Ввчечері 9 листопада у росЗМІ з'явилися перші кадри із місця аварії, в якій міг "загинути" Стрємоусов.

За словами журналіста і блогера Дениса Казанського, у Стрємоусова був броньований автомобіль. Але навіть він не витримав зіткнення, броньовану кабіну зірвало з шасі.

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