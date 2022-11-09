ДТП за участі Стремоусова: росЗМІ показали перші кадри

У Кремлі його називали "заступником голови адміністрації Херсонської області", тобто він так званий заступник гауляйтера Сальдо. Надвечір 9 листопада у росЗМІ з'явилися перші кадри із місця аварії, в якій міг загинути Стремоусов.

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Як пишуть у росЗМІ, винуватцем ДТП, в якому загинув Стремоусов, ймовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр.

За словами одного із джерел, водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

Кадри з місця, де міг загинути Кирило Стремоусов / Фото росЗМІ

Цікаво, що на опублікованих кадрах ніде не видно вантажівки, лише автівка колаборанта Стремоусова. Звісно, можна припустити, що до цього часу вантажівку вже забрали на евакуаторі, але навряд з місця аварії забрали б тільки її, логічно було б зробити це й з легковим авто. Тож це дійсно схоже на інсценування.

Нові кадри з місця ДТП, в якому "загинув" Кирило Стремоусов: відео

"Загибель" Стремоусова: що відомо

Російські ЗМІ 9 листопада заявили про загибель колаборанта Кирила Стремоусова.

Згодом це підтвердив головний гауляйтер Херсонщини Владімір Сальдо, однак відео він записав за 2 години до перших повідомлень про смерть. За даними EXIF, свій ролик Сальдо записав о 14:01. Однак перші новини про смерть Стремоусова з'явилися лише о 16:01.

Тому загибель колаборанта, цілком ймовірно, може бути інсценуванням. Іншим поясненням є те, що Сальдо дізнався про ДТП раніше, а прокремлівським ЗМІ дозволили публікувати такі новини вже після уточнення інформації.

Крім того, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація, яку розповсюджують окупанти та російські ЗМІ про загибель Стремоусова, може бути інсценуванням.

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