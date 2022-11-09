Деякі російські телеграм-канали пишуть, що він загинув у ДТП біля Генічеська. Наразі встановлюють усі деталі, інформація потребує підтвердження.

Увага Росіяни підривають мости на правому березі Херсонщини

Згодом про смерть гауляйтера повідомили й російські офіційні ЗМІ з посиланням на пресслужбу адміністрації.

Водночас у мережі вимагають доказів смерті окупанта. Мовляв, це може бути частиною інформаційно-психологічної операції.

Покажіть тіло, хоч в пакетику. Можемо організувати збір коштів на голову Стремоусова. Можна без пакетика, просто голову,

– йдеться у повідомленні.