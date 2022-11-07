Україна зможе вести перемовини з позиції сили

Зазначають, що США перебуває на постійному зв'язку з цього питання з Євросоюзом, а також союзниками, пропагуючи цю думку і Києву.

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Видання пише, що армія Росії перебуває під тиском, і саме тому намагається зруйнувати енергетичну та критичну інфраструктуру України.

Якщо Херсон буде звільнено, тоді Україна може починати вести переговори з позиції сили, а не слабкості,

– йдеться у статті.

Стратегічне та дипломатичне значення Херсону

Крім того, мовляв, США та НАТО невипадково підтвердили направлення Україні партії ракет для систем протиповітряної оборони – це потрібно для стратегічного повернення Херсону.

Оскільки, Херсон – критично важливий для росіян з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, повернення обласного центру під контроль України – може змінити хід війни.

У США вважають перемогу ЗСУ в Херсоні найкращим часом для початку переговорів. Вказують, що перемовини не приведуть одразу до закінчення війни, проте можуть продовжити дію зернової угоди та припинити вогонь.

Зверніть увагу! Адміністрація президента США Джо Байдена у приватному форматі просила українське керівництво показати відкритість до переговорів з Росією. Росія постійно заявляє, що готова до перемовин та припинення вогню, однак насправді це не так.

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