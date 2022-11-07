Україна зможе вести перемовини з позиції сили
Зазначають, що США перебуває на постійному зв'язку з цього питання з Євросоюзом, а також союзниками, пропагуючи цю думку і Києву.
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Видання пише, що армія Росії перебуває під тиском, і саме тому намагається зруйнувати енергетичну та критичну інфраструктуру України.
Якщо Херсон буде звільнено, тоді Україна може починати вести переговори з позиції сили, а не слабкості,
– йдеться у статті.
Стратегічне та дипломатичне значення Херсону
Крім того, мовляв, США та НАТО невипадково підтвердили направлення Україні партії ракет для систем протиповітряної оборони – це потрібно для стратегічного повернення Херсону.
Оскільки, Херсон – критично важливий для росіян з точки зору виходу до моря, а також контролю за водними ресурсами, повернення обласного центру під контроль України – може змінити хід війни.
У США вважають перемогу ЗСУ в Херсоні найкращим часом для початку переговорів. Вказують, що перемовини не приведуть одразу до закінчення війни, проте можуть продовжити дію зернової угоди та припинити вогонь.
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Останні новини з Херсону: як просувається контрнаступ
- Російські військові, схоже, відступають з Херсонського напрямку. Про це окупанти заявляють у перехоплених розмовах з рідними.
- ЗСУ продовжують контрнаступ на Херсон, який розпочався наприкінці літа. Нещодавно українські воїни звільнили від окупантів селище Мала Сейдеменуха.
- У самому Херсоні відбуваються підозрілі дії з боку окупаційних військ – 3 листопада з будівлі Херсонської ОДА таємниче зник прапор Росії.
- У ЗСУ кажуть, що окупанти намагаються створити враження багатопланового розвитку подій – вони і окопуються, і евакуюються. Ймовірно, Росія хоче створити ілюзію "відходу" з Херсонщини та заманити ЗСУ.
- Так, на правому березі Дніпра продовжують діяти російські елітні підрозділи. Тут росіяни планують укріпити оборону. Також окупанти намагаються закріплюватися й на лівому березі.
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