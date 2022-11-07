Українським розвідникам вдалося перехопити розмову 21-річного окупанта Романа Федорінов, який, ймовірно, родом з Красноярського краю. Росіянин проходить військову службу в танковому батальйоні 205 окремої мотострілецької бригади.

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Окупанти відступатимуть до Криму

21 жовтня у телефонній розмові з родичами росіянин повідомив про відступ з Херсонської області. За попередньою інформацією, росіяни відступатимуть до окупованого Криму.

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Військовий Федорінов сказав у розмові з рідними, що російська армія йде назад і припустив, що навіть відступлять у Росію. Зокрема, й для ремонту танку.

Окупант поплакався, що їх 4 дні бомбили 152-ми без упину. Також він заперечив інформацію, що буцімто російські військові в Херсоні пішли вперед. Загарбник закликав не слухати новини.

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Що відбувається у Херсонській області

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