Цю інформацію 5 листопада в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, російське командування намагається створити певну картинку.

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На Херсонщині росіяни можуть готувати пастку для ЗСУ

Вони (окупанти – 24 канал) намагаються створити враження багатопланового розвитку подій: і окопуються, і евакуюються,

– розповіла речниця "Півдня".

Пояснила також, що, разом з цим, російські загарбники:

проходять вздовж пристаней та причалів;

знищують плавзасоби, які їм трапляються. Зокрема, і портові буксири, які вони підірвали, спровокувавши витік пального. На жаль, кілька тон пального забруднили заповітну зону.

Росіяни лишають своїх на правому березі без можливості евакуації

За даними Наталії Гуменюк, росіяни підірвали плавзасоби, щоб їх не використали ані місцеві жителі, ані окупанти, які залишаються на правому березі як зупинний фактор.

"Тому що елітні (підрозділи – 24 канал) переміщено на лівий берег, а для залишених на правому березі не залишають способу втекти, евакуюватися. Тобто їх залишили, щоб вони стояли на смерть", – пояснила Гуменюк.

Чи готують росіяни пастки на Херсонщині

Відповідаючи на питання, чи готують росіяни пастки, речниця ОК "Південь" пояснила, що не виключено:

адже росіяни дуже нарочито намагаються переконати в тому, що вони відходять;

до того ж Україна бачить об'єктивні дані, що окупанти залишаються;

зокрема, є підрозділи оборони, які там окопались досить потужно, є техніка, росіяни облаштували вогневі позиції;

ба більше, вогневі позиції на Лівобережжі вороги використають для підтримки своїх позицій на Правобережжі.

Тому ми розуміємо, що вони намагаються створити ефект, що їх немає для того, щоб заманити захід сил оборони (України – 24 канал) в певні населені пункти,

– пояснила Гуменюк.

Вона розповіла, що населені пункти – це завжди складні вуличні бої. Тож Україна:

знає, бачить та передбачає розвиток подій, які російські окупанти намагаються нам нав'язати;

та складає свій стратегічний план.

Що відбувається в Херсонській області

На початку листопада в Херсоні зник прапор-ганчірка з обласної адміністрації. Вже 5 листопада російські окупанти повністю покинули будівлю Херсонської ОДА.

Радник глави МВС Вадим Денисенко розповів, що ворожі чиновники та відомі колаборанти вже втекли з Херсона. Проте там досі залишаються елітні частини – морпіхи та десантники.

Попри це, міністр оборони Олексій Резніков заявив 4 листопада, що повідомлення Росії мають елементи інформаційно-психологічної операції.

За даними нашого міністра, росіяни потенційно готові до "акту доброї волі" щодо лівого берега Дніпра якраз у районі Херсону та Херсонської області. Та для цього ворогам доведеться втратити потенціал, завдяки діям ЗСУ.

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