Эту информацию 5 ноября в эфире телемарафона " Единые новости " рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, российское командование пытается создать картину.

Оккупанты полностью покинули Херсонскую ОГА: в здании никого не осталось

В Херсонской области россияне могут готовить ловушку для ВСУ

Они (оккупанты – 24 канал) пытаются создать впечатление многопланового развития событий: и окапываются, и эвакуируются,

– рассказала спикер "Юга".

Объяснила также, что вместе с этим российские захватчики:

проходят вдоль пристаней и причалов;

уничтожают плавсредства , которые им встречаются. В частности, и портовые буксиры, которые они взорвали, спровоцировав утечку горючего. К сожалению, несколько тонн горючего загрязнили заветную зону.

Россияне оставляют своих на правом берегу без возможности эвакуации

По данным Натальи Гуменюк, россияне взорвали плавсредства, чтобы их не использовали ни местные жители, ни оккупанты, которые остаются на правом берегу как остановочный фактор.

"Потому что элитные (подразделения – 24 канала) перемещены на левый берег, а для оставленных на правом берегу не оставляют способа убежать, эвакуироваться. То есть их оставили, чтобы они стояли насмерть", – пояснила Гуменюк.

Готовят ли россияне ловушки на Херсонщине

Отвечая на вопрос, готовят ли россияне ловушки, пресс-секретарь ОК "Юг" пояснила, что не исключено:

ведь россияне очень нарочито пытаются убедить в том, что они уходят;

к тому же Украина видит объективные данные, что оккупанты остаются;

в частности есть подразделения обороны, которые там окопались достаточно мощно, есть техника, россияне обустроили огневые позиции;

более того, огневые позиции на Левобережье враги используют для поддержки своих позиций на Правобережье.

Поэтому мы понимаем, что они пытаются создать эффект, которого нет для того, чтобы заманить мероприятие сил обороны (Украина – 24 канал) в определенные населенные пункты,

– объяснила Гуменюк.

Она рассказала, что населенные пункты – это всегда сложные уличные бои. Так что Украина:

знает, видит и предполагает развитие событий, которые российские оккупанты пытаются нам навязать;

и составляет свой стратегический план.

Что происходит в Херсонской области

В начале ноября в Херсоне исчез флаг-тряпка из областной администрации. Уже 5 ноября российские оккупанты полностью покинули здание Херсонской ОГА.

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, что вражеские чиновники и известные коллаборанты уже сбежали из Херсона . Однако там до сих пор остаются элитные части – морпехи и десантники.

При этом министр обороны Алексей Резников заявил 4 ноября, что сообщения России имеют элементы информационно-психологической операции.

По данным нашего министра, россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" по левому берегу Днепра как раз в районе Херсона и Херсонской области. Но для этого врагам придется потерять потенциал благодаря действиям ВСУ.

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