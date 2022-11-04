Мовиться про елементи інформаційно-психологічної операції. Проте очільник Міністерства оборони України запевнив, що влада хоч і серйозно ставиться до будь-яких офіційних повідомлень Росії, проте довіряє тільки даним нашої розвідки.

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Чи окупанти на Херсонщині готові до "акту доброї волі"

Міністр оборони Олексій Резніков зіронізував, що у російських окупантів є звичка до "актів доброї волі".

Посадовець зауважив, що вона українцям відома ще по Київщині, Сумщині та Чернігівщині, а також острову Зміїний.

Я думаю, що вони потенційно готові до "акту доброї волі" щодо лівого берега Дніпра якраз у районі міста Херсон та Херсонської області. Та для цього їм доведеться втратити потенціал, завдяки діям наших Збройних Сил,

– пояснив Резніков.

Міністр пригадав, що на хід війни також впливає погода в регіоні. Адже дощі уповільнюють рух наших військ.

Проте Олексій Резніков пояснив, що він свідомо та обізнано вірить в те, що ми закінчимо війну виходом на кордони 1991 року.

Дивні події на Херсонщині: основне

3 листопада заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що у Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації таємниче зникла ганчірка, яку в Кремлі називають прапором.

Речниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, коментуючи події в Херсоні, заявила, що це можуть бути хитрощі ворогів.

Пасткою такі дії можуть бути ще й тому, що Москва замінувала дамбу Каховської ГЕС і може планувати її підірвати, щоб затопити правобережжя Дніпра.

Раніше про небезпеку цих дій Кремля говорив Володимир Зеленський та Олексій Данілов. Детальніше про це, що відбувається в Херсоні і куди тікають окупанти, читайте за посиланням.

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