Таку думку в ефірі загальноукраїнського телемарафону озвучила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

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Вона наголосила, що ЗСУ детально відстежують ситуацію.

Попри те, що ворог заявляє про залишення населених пунктів на Херсонщині і про тотальну евакуацію, ми усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі і військові маневри для того, щоби створити для себе правильно побудовану оборону,

– сказала вона.

За її словами, у Херсоні російські військові прикидаються цивільними, зайнявши житла тих, хто залишив окуповані території.

"Вони хочуть створити картинку, що ЗСУ, зайшовши у населений пункт, почали розстріл мирного населення. Це для пабліків і пропагандистських каналів. Але ми готові до цих провокацій", – підкреслила речниця.

До того ж зняття прапора Росії з будівлі Херсонської обласної адміністрації в окупованому Херсоні може бути "проявом провокації".

Окупанти, можливо, відступлять на лівий берег Дніпра

Херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов, звертаючись до мешканців області, наголосив на необхідності якнайшвидше "евакуюватися" на лівий берег.

Ймовірно, наші війська (російські окупанти – 24 канал) будуть відходити на лівобережну частину Херсонської області, і ті люди, які не встигли перебратися з Херсона, повинні максимально швидко йти з міста на лівий берег. Ми досі працюємо в цьому напрямку,

– зазначив Стремоусов.

Водночас він стверджує, що немає "масованого різкого наступу" ЗСУ.

Що відбувається на Херсонщині

На Херсонщині окупанти відчувають, що їхній час добігає кінця. Так, вони вдаються до різного роду провокацій.

3 листопада загарбники раптово почали знищувати вишки стільникового зв'язку. Дії окупантів зафіксовані в декількох селах.

На правобережжі Херсонщини – складна ситуація, фактично гуманітарна катастрофа. Окупанти закривають продуктові магазини, лікарні тощо, загалом створюють усі умови, щоб там неможливо було жити.

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