Таку думку 24 каналу висловив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Раніше повідомлялось про історію переселенки з Херсона, яка покинула місто через "референдум".

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Гуманітарна катастрофа

Соболевський зазначив, що на правобережжі Херсонщини – складна ситуація, фактично гуманітарна катастрофа. Окупанти закривають продуктові магазини, лікарні тощо, загалом створюють усі умови, щоб там неможливо було жити. Нині вони навіть заборонили рух Дніпром, бо раніше люди могли хоча б щось привезти човнами, баркасами тощо.

Переміщення людей з лівого берега на правий вони закрили ще з початком "евакуації". Для цих людей єдиною можливістю потрапити в Херсон були човни. Тобто, вони створюють ізоляцію Херсона, аби якнайбільше наших людей погоджувались на депортацію,

– зауважив заступник голови Херсонської облради.

Депортація українців

Він продовжив, що окупанти під час "евакуації" не зацікавлені в тому, щоб люди залишались на лівому березі. Через Крим їх вивозять спочатку в Краснодарський край, там видають російські паспорти, аби вони могли взяти собі житло в Росії й отримати 100 тисяч рублів допомоги.

"Регіони, які їм далі пропонують, це в більшості депресивні регіони Росії, де є в наявності житловий фонд ще з Радянського часу. Тобто, там узагалі немає нормального ставлення до наших людей", – наголосив Соболевський.

Дефіцит товарів, проблеми з ліками

За його словами, в Херсоні абсолютний дефіцит товарів, величезна проблема з ліками. Вони також вивозять медичне обладнання. А ще перетворюють цивільні лікарні на військові, бо в них величезна кількість поранених.

Цивільне населення їх не цікавить. Крім того, з Херсона вивезли й автомобілі швидкої допомоги. Там узагалі гуманітарна катастрофа,

– підкреслив заступник голови Херсонської облради.

Українські патріоти

Він також сказав, що росіяни першочергово хочуть вивезти з Херсона нелояльних українських патріотів. Населення абсолютно проти приєднання до Росії. Люди чекають ЗСУ і звільнення.

"Окупанти хочуть розселити їх по території Росії, аби там уже намагатись робити асиміляцію цих людей", – підкреслив Соболевський.

Соболевський про депортацію з Херсонщини: дивіться відео

Інформація від ОК "Південь"

ОК "Південь" також повідомило, що з 6 по 7 листопада у Каховському районі тимчасово окупованої Херсонської області розпочнеться примусова евакуація населення. Про це заявила так звана "влада" регіону. Крім того, окупаційна влада тимчасово заборонила рух цивільних транспортних засобів через Дніпро.

Заборону пов’язали із завершенням евакуації з правого берега Дніпра, а також із «посиленням військової небезпеки та підвищенням загроз мирному населенню»,

– йдеться в повідомленні ОК "Південь".

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