Кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи в Херсоні близько 14 години. Після цього в мережі з'явилися повідомлення про прильоти по судноремонтному заводу.

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Після "бавовни" в небо здійнявся дим

Повідомляється, що вибухи були потужні. Місцеві пабліки публікують світлини, на яких після "бавовни" в небо здійнявся дим.



Дим у Херсоні після "бавовни" / Фото з місцевого телеграм-каналу

Офіційної інформації про "бавовну" в Херсоні наразі немає. Втім, вибухи могли спричинити й самі російські окупанти, які помітно заметушилися на Херсонщині.

Раніше місцевий журналіст Костянтин Риженко інформував, що окупанти в Херсоні підривають судна, які не можуть вивезти. Зокрема, росіяни це роблять на заводі Куйбишева.

Завод Куйбишева розташований поряд із судноремонтним заводом, де 3 листопада й сталася "бавовна".

Що відбувається на Херсонщині

У четвер, 3 листопада, на окупованій території Херсонщини досить неспокійно. Спершу в Голій Пристані була "бавовна" в адміністративній будівлі окупантів.

Крім того, 3 листопада з будівлі Херсонської ОДА таємниче зник прапор Росії. Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Мешканці правобережжя Херсонщини повідомляють, що окупанти покинули блокпости в деяких населених пунктах. Також у Херсоні візуально зменшилась кількість військових.

Російські військові на Херсонщині раптово почали знищувати вишки стільникового зв'язку. Дії окупантів зафіксовані в декількох селах на правому березі Дніпра.

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