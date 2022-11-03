Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Херсоне около 14 часов. После этого в сети появились сообщения о прилетах по судоремонтному заводу.
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После "хлопка" в небо взвился дым
Сообщается, что взрывы были сильными. Местные паблики публикуют фотографии, на которых после "хлопка" в небо взвился дым.
Дым в Херсоне после "хлопка" / Фото из местного телеграмм-канала
Официальной информации о "хлопке" в Херсоне пока нет. Впрочем, взрывы могли повлечь и сами российские оккупанты, заметно засуетившиеся на Херсонщине.
Ранее местный журналист Константин Рыженко информировал , что кафиры в Херсоне подрывают судна, которые не могут вывезти. В частности, россияне это делают на заводе Куйбышева.
Завод Куйбышева расположен рядом с судоремонтным заводом, где 3 ноября и произошел "хлопок".
Что происходит на Херсонщине
- В четверг, 3 ноября, на оккупированной территории Херсонской области довольно неспокойно. Сначала в Голой Пристани был "хлопок" в административном здании кафиров.
- Кроме того, 3 ноября из здания Херсонской ОГА таинственно исчез флаг России . Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
- Жители правобережья Херсонщины сообщают, что оккупанты покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах. Также в Херсоне визуально уменьшилось количество военных.
- Российские военные на Херсонщине внезапно начали уничтожать вышки сотовой связи . Действия кафиров зафиксированы в нескольких селах на правом берегу Днепра.