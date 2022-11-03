О "хлопке" в Голой Пристани утром 3 ноября сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что "Бавовнятко" "потопталось" в Голой Пристани.
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"Хлопок" посетил оккупационную администрацию
Других деталей Сергей Братчук не сообщил, отметив, что "ждем итогов".
В то же время "Оперативный ВСУ" опубликовал видео из Голой Пристани после "хлопка". В сообщении говорится, что "хлопок" произошел в здании оккупационной администрации.
Последствия "хлопка" в Голой Пристани: видео
Также мощный "хлопок" 3 ноября произошел во временно оккупированном Мелитополе. По предварительным данным, разрушена часть захваченного россиянами завода "Рефма", где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.
ВСУ уничтожают оккупантов на Юге
- ВСУ 24 октября ударили по оккупантам в населенном пункте Каиры Херсонской области. Оказалось, что это база кадыровцев. После окончательного разбора руин на месте удара украинской реактивной артиллерии под завалами обнаружили 62 тела погибших оккупантов.
- Неспокойно для оккупантов в Херсонской области было 2 ноября. В частности, яркий "хлопок" произошел возле Каховской ГЭС. Кроме того, снова было "хлопково" в районе Антоновского моста.
- Ночь против 1 ноября тоже оказалась нелегкой для российских захватчиков в оккупированном Херсоне из-за украинского подполья. После полуночи на закрытом полицейском паркинге начали палаты автомобили . По данным местных, авто начали гореть в результате масштабной детонации.
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