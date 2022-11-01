Ночь на 1 ноября в Херсоне выдалась нелегкой, горели полицейские автомобили. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

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Детали ночного "фейерверка"

Когда захватчики оккупировали Херсон, они "взяли в пользование" местный полицейский участок. Видимо, российские военные не научили, что брать чужое нельзя, ведь это может плохо закончиться.

1 ноября на закрытом полицейском паркинге начали палаты автомобили. Это произошло после полуночи.

В сети появилась информация о пожаре с большим ярким пламенем. По данным местных, гореть авто начали по причине масштабной детонации.



На полицейском паркинге в Херсоне взорвались автомобили / Фото из телеграм-канала "Херсон: Война без фейков"

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Как оккупанты готовятся к обороне Херсона

ВСУ приближаются к Херсону. Его деоккупация проходит сложно, но успешно.

Оккупанты тем временем отчаянно пытаются подготовить город к обороне . Они строят там фортификационные постройки и устанавливают противотанковые средства сдерживания.

Об этом рассказал депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Он добавил, что россияне взимают мобилизованных в Херсон.

По его словам, на левом берегу Днепра оккупанты сконцентрировали большую часть войска и боевой техники.

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