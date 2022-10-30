Почему Херсону не угрожает судьба Мариуполя

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он объяснил, что даже с учетом уличных боев Херсон не повторит судьбу Мариуполя, поскольку такие бои не разносят город "в ноль".

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По его словам, Мариуполь разнесли не предусматриваемые в Херсоне стрелковые дуэли, а российская авиация. Именно она бомбила и сравнила с землей Алеппо в Сирии, и она бомбила украинский Мариуполь. Там не было наших средств противовоздушной обороны, поэтому авиация могла работать и применять бомбы от 1,5 до 3 тонн.

Однако с Херсоном, как утверждает Свитан, такого не будет. Дело в том, что украинские силы уже достаточно подошли к нему, чтобы доставать в город своей ПВО и прикрывать его в случае необходимости. Поэтому вражеская авиация не выходит ни на Херсон, ни на правый берег региона. Более того, наши войска продвигают ближе, а за ними подтягиваются и системы ПВО, так что вскоре они будут перекрывать уже и Левобережье.

Какими могут быть уличные бои в Херсоне

По убеждению военного эксперта, уличные бои в Херсоне исключать нельзя из-за количества войск, которые сейчас находятся на правом берегу. Речь идет о 30 – 40 тысячах россиян, и даже если какая-то часть этих войск останется в городе, уличные бои будут. Просто так покидать город россияне вряд ли будут.

Впрочем, с помощью грамотных оперативно-тактических действий украинских военных, этот риск и его последствия можно минимизировать. Например, если наши войска не будут сразу заходить в город, а пойдут по северной части к Антоновскому мосту, будет возможность полуокружить Херсон. В таком случае россияне уже без приказа высшего командования начнут переправляться на левый берег.

То есть просто убегут. Но некоторые, особенно основные части, все равно останутся в Херсоне и будут сопротивляться,

– заметил Свитан.

Он добавил, что при таком развитии событий придется работать уже украинским силам спецопераций, спецподразделениям Главного управления разведки Министерства обороны, а также бригадам Нацгвардии, которые научены работать среди городских застроек. Все эти подразделения у Украины есть и они в боевой готовности.

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