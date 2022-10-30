Вооруженные Силы подходят к Херсону и заставляют врага нервничать. В истерии оккупанты прибегают к наиболее маразматическим методам борьбы – в Институте по изучению войны убеждены, что россияне планируют обвинять Украину в том, что она атакует "мирных жителей", хотя те на самом деле переодетые солдаты.

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Россия нарушает нормы ведения войны

Как сообщают аналитики, Россия, вероятно, ускоряет процесс принудительного опустошения районов Херсонской области вдоль Днепра. В дома наших земляков заселяются российские солдаты без военной униформы. Это является нарушением норм международного права, которые касаются ведения вооруженных конфликтов.

Международное право считает "симуляцию гражданского статуса" прибеганием к вероломству, что является нарушением законов вооруженных конфликтов,

– заявили в ISW.

Россия может использовать эту тактику "вероломства" для того, чтобы потом обвинить Киев в ударах по "гражданскому населению", которым на самом деле оно не является.

Как Украина комментировала этот вопрос

Украинская сторона неоднократно отмечала, что оккупанты принудительно "эвакуируют" Херсонцев и жителей области в районы России:

28 октября ОК "Юг" заявляло, что представители российских властей предупредили жителей города о выселении за два дня. Кроме того, захватчики ввели контрольно-пропускные пункты, которые усиленно контролируют и проверяют на блокпостах людей, которых "эвакуируют" в оккупированный Крым.

В Генштабе также отмечалось 29 октября, что российские войска продолжают принудительную эвакуацию мирного населения из Новой Каховки. А в Бериславе вражеские солдаты массово переодеваются в гражданскую одежду и переселяются в частные дома.

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Также важно помнить, что захватчики похищают детей. В Херсонской области родители не могут разыскать своих детей, которых оккупанты забрали в лагерь в оккупированный Крым. Когда родители решили забрать детей из лагеря, оказалось, что их там нет.

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